Стало известно, кто выступит на музыкальном фестивале "Топинамбур"

Опубликован список участников музыкального фестиваля "Топинамбур", который пройдет с 21 по 23 июля на острове Проран в Самаре. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На трех сценах выступят более 40 групп и исполнителей из Самары, Тольятти, Ульяновска, Саратова, Екатеринбурга, Пензы и других городов России. Музыкальные направления: рок, панк-рок, хард-рок, инди, грандж, метал, альтернатива, фолк, блюз и даже бардовская песня.
На фестивале выступят: ON.PLAY, НетСнов, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, Марк Шабаш, Kreek City, Город N, G-Hard, Четыре Квартала, СПИ#ЖЕНА, Журавли, ВиВиСектор, WRY, ВТР, Тихие Игры, ПОЗДНЯК! , Syndicate13, Однорукий Бандурист, Акеан, Время & Река, Юлия Миронова и Карманное небо, Алексей Психический, Камень Желаний, Банка Земляничного, Чердак, Африканец, ФАРТУНА МУРЧАЛА, Сергей Черкесов, ГРУСТНЫЙКЛОУН, Виталий Кучинский, Дмитрий Холодный, Андрей Коптев, Алексей Кунейко, ЛУИЗА, Иван Евтеев, Алексей Жирнов, Виктор Щербенков, Маша Цветкова, Артефакты, Михаил Соловьёв, RUMYANA, Случайно.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!