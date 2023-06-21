Стало известно, кто выступит на музыкальном фестивале "Топинамбур"

Опубликован список участников музыкального фестиваля "Топинамбур", который пройдет с 21 по 23 июля на острове Проран в Самаре. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На трех сценах выступят более 40 групп и исполнителей из Самары, Тольятти, Ульяновска, Саратова, Екатеринбурга, Пензы и других городов России. Музыкальные направления: рок, панк-рок, хард-рок, инди, грандж, метал, альтернатива, фолк, блюз и даже бардовская песня.

На фестивале выступят: ON.PLAY, НетСнов, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, Марк Шабаш, Kreek City, Город N, G-Hard, Четыре Квартала, СПИ#ЖЕНА, Журавли, ВиВиСектор, WRY, ВТР, Тихие Игры, ПОЗДНЯК! , Syndicate13, Однорукий Бандурист, Акеан, Время & Река, Юлия Миронова и Карманное небо, Алексей Психический, Камень Желаний, Банка Земляничного, Чердак, Африканец, ФАРТУНА МУРЧАЛА, Сергей Черкесов, ГРУСТНЫЙКЛОУН, Виталий Кучинский, Дмитрий Холодный, Андрей Коптев, Алексей Кунейко, ЛУИЗА, Иван Евтеев, Алексей Жирнов, Виктор Щербенков, Маша Цветкова, Артефакты, Михаил Соловьёв, RUMYANA, Случайно.