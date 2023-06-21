В самарский зоопарк передали недельных птенцов утки, найденных в пос. Гранный

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 июня, самарцы обратились в Управление охотничьих и водных биологических ресурсов с сообщением, что нашли беззащитных птенцов утки в пос. Гранный, сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства.