В самарский зоопарк передали недельных птенцов утки, найденных в пос. Гранный

В воскресенье, 18 июня, самарцы обратились в Управление охотничьих и водных биологических ресурсов с сообщением, что нашли беззащитных птенцов утки в пос. Гранный, сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства.
Сотрудники Управления спасли животных и передали в зоопарк.
"Были отловлены четыре крошечных птенца утки возрастом около недели в беспомощном состоянии. Утята переданы в Самарский зоопарк для наблюдения и ухода до становления их на крыло", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.