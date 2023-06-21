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Происшествия

Источник столба дыма около самарского ж/д вокзала остался загадкой

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июня, в пятом часу вечера, жители Самары заметили около железнодорожного вокзала столб дыма, который поднимался со стороны пос. Шмидта.

По данным очевидцев, дым мог идти от загоревшегося мусора неподалеку от железнодорожных путей. В соцсетях, где появились фото задымления, одной из версий была горевшая трава в районе железнодорожных путей в пос. Запанской.

Точных данных о том, что и где конкретно горело и данных о пострадавших нет. Официальных сведений по поводу случившегося не поступало.

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