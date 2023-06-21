Источник столба дыма около самарского ж/д вокзала остался загадкой

Во вторник, 20 июня, в пятом часу вечера, жители Самары заметили около железнодорожного вокзала столб дыма, который поднимался со стороны пос. Шмидта.
По данным очевидцев, дым мог идти от загоревшегося мусора неподалеку от железнодорожных путей. В соцсетях, где появились фото задымления, одной из версий была горевшая трава в районе железнодорожных путей в пос. Запанской.
Точных данных о том, что и где конкретно горело и данных о пострадавших нет. Официальных сведений по поводу случившегося не поступало.
Последние комментарии
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...