Источник столба дыма около самарского ж/д вокзала остался загадкой

Во вторник, 20 июня, в пятом часу вечера, жители Самары заметили около железнодорожного вокзала столб дыма, который поднимался со стороны пос. Шмидта.

По данным очевидцев, дым мог идти от загоревшегося мусора неподалеку от железнодорожных путей. В соцсетях, где появились фото задымления, одной из версий была горевшая трава в районе железнодорожных путей в пос. Запанской.

Точных данных о том, что и где конкретно горело и данных о пострадавших нет. Официальных сведений по поводу случившегося не поступало.