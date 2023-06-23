Авито первым из e-commerce платформ запустил быстрые ответы для частных продавцов и предпринимателей

В мессенджере Авито стала доступна опция быстрых ответов — возможность сохранить любое текстовое сообщение в качестве шаблона. Его больше не придется набирать заново, и можно отправить за пару секунд. Функционал доступен на платформах iOS и Android, а также в веб- и мобильной версии Авито. Тестовый период длился два месяца, за это время быстрыми ответами воспользовались 130 тысяч продавцов. Ранее создавать шаблоны ответов можно было только в специализированных приложениях для общения и социальных сетях.

В мессенджере Авито можно создавать шаблоны для ответа покупателям

Функционал помогает в один клик отвечать на типовые вопросы

Пользователи могут сохранить до 15 вариаций быстрых ответов

"Планка требований в онлайн-коммерции постоянно повышается. Покупатели привыкли к быстрому реагированию на запросы, срок ожидания ответов на базовые вопросы существенно сократился — до 10-15 минут. Мы создали функционал для частных продавцов и предпринимателей, который помогает совершать сделки быстро и эффективно. Быстрые ответы будут особенно удобны для компаний, которым поступают однотипные вопросы о расценках, используемых ингредиентах и материалах, размерной сетке и составе продукции, графике работы. Также функционал незаменим для частных пользователей с единичным и высокоспросовым предложением, например, продажа или аренда жилья, автомобиля, техники. В таких сделках покупателей интересует схожая информация, поэтому продавцы постоянно отправляют одни и те же сообщения", — сообщает Евгений Троицкий, руководитель коммуникационных продуктов в Авито.

Более 50% покупателей на платформе взаимодействуют с продавцами в чате, а не с помощью звонков — это означает, что текстовый формат, а также асинхронная коммуникация становятся всё более востребованными. Кроме того, пользователи привыкли получать информацию быстро, поэтому продавцу выгодно установить контакт с потенциальным покупателем в течение первого часа после первого контакта — это значительно повышает возможность сделки.

Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию "Сохранить как быстрый ответ". Для того, чтобы отправить уже сохраненный шаблон, нужно нажать "+" в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Каждый пользователь может сохранять до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых до 500 символов в одном сообщении.