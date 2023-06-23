Авито первым из e-commerce платформ запустил быстрые ответы для частных продавцов и предпринимателей

В мессенджере Авито стала доступна опция быстрых ответов — возможность сохранить любое текстовое сообщение в качестве шаблона. Его больше не придется набирать заново, и можно отправить за пару секунд. Функционал доступен на платформах iOS и Android, а также в веб- и мобильной версии Авито. Тестовый период длился два месяца, за это время быстрыми ответами воспользовались 130 тысяч продавцов. Ранее создавать шаблоны ответов можно было только в специализированных приложениях для общения и социальных сетях.
- В мессенджере Авито можно создавать шаблоны для ответа покупателям
- Функционал помогает в один клик отвечать на типовые вопросы
- Пользователи могут сохранить до 15 вариаций быстрых ответов
"Планка требований в онлайн-коммерции постоянно повышается. Покупатели привыкли к быстрому реагированию на запросы, срок ожидания ответов на базовые вопросы существенно сократился — до 10-15 минут. Мы создали функционал для частных продавцов и предпринимателей, который помогает совершать сделки быстро и эффективно. Быстрые ответы будут особенно удобны для компаний, которым поступают однотипные вопросы о расценках, используемых ингредиентах и материалах, размерной сетке и составе продукции, графике работы. Также функционал незаменим для частных пользователей с единичным и высокоспросовым предложением, например, продажа или аренда жилья, автомобиля, техники. В таких сделках покупателей интересует схожая информация, поэтому продавцы постоянно отправляют одни и те же сообщения", — сообщает Евгений Троицкий, руководитель коммуникационных продуктов в Авито.
Более 50% покупателей на платформе взаимодействуют с продавцами в чате, а не с помощью звонков — это означает, что текстовый формат, а также асинхронная коммуникация становятся всё более востребованными. Кроме того, пользователи привыкли получать информацию быстро, поэтому продавцу выгодно установить контакт с потенциальным покупателем в течение первого часа после первого контакта — это значительно повышает возможность сделки.
Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию "Сохранить как быстрый ответ". Для того, чтобы отправить уже сохраненный шаблон, нужно нажать "+" в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Каждый пользователь может сохранять до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых до 500 символов в одном сообщении.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области