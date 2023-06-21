Начальник региональной Госавтоинспекции Юрий Некрасов провел выездное совещание в Тольятти

В среду, 21 июня, в Тольятти начальник Управления Госавтоинспекции Самарской области Юрий Некрасов провел рабочее совещание.
Участники совещания подробно рассмотрели дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, обсудили наиболее актуальные проблемы сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, а также вопросы реализации федерального проекта по повышению дорожной безопасности.
Кроме того, полковник полиции Юрий Некрасов посетил регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции Тольятти, где провел рабочую встречу с сотрудниками.
Начальник региональной Госавтоинспекции обратил внимание личного состава на неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, а также уровень качества предоставления государственных услуг гражданам.
По итогам совещания перед сотрудниками Госавтоинспекции был поставлен ряд задач, выполнение которых будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, а также снижению числа дорожных аварий и уровня смертности на дорогах.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.