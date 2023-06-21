Самарские таможенники остановили ввоз в страну контрафактного табака и алкоголя

Сотрудники Самарской таможни задержали партию сигарет и алкоголя без маркировки и акцизов.

Грузовик, ехавший через Казахстан из Киргизии в Новосибирск, остановили на МАПП "Маштаково". По документам в автомобиле были безалкогольные напитки, шоколад и фунчоза. Однако таможенники также нашли 80 тыс. сигарет, 1,5 тыс. пачек стиков и 67 л крепкого алкоголя. На продукции не было маркировки акцизными марками и data matrix кодов.

Решается вопрос о возбуждении дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий").