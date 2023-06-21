За пьяное вождение у самарца конфисковали Toyota Land Cruiser стоимостью 5 млн рублей

У жителя Самары конфисковали в собственность государства Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5,4 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
5 мая 2023 г. мужчину поймали нетрезвым за рулем. Как оказалось, это уже не первый такой случай. В результате автомобилиста осудили и назначили ему штраф 200 тыс. руб., а также на три года лишили водительских прав. После этого у нарушителя еще и конфисковали автомобиль.
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Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
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Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...