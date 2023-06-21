За пьяное вождение у самарца конфисковали Toyota Land Cruiser стоимостью 5 млн рублей

У жителя Самары конфисковали в собственность государства Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5,4 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

5 мая 2023 г. мужчину поймали нетрезвым за рулем. Как оказалось, это уже не первый такой случай. В результате автомобилиста осудили и назначили ему штраф 200 тыс. руб., а также на три года лишили водительских прав. После этого у нарушителя еще и конфисковали автомобиль.