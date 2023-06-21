В Самарской области начат прием в колледжи и техникумы по программам федерального проекта "Профессионалитет"

В Самарской области началась приемная кампания в колледжи и техникумы по программам федерального проекта "Профессионалитет". Кампания проходит одновременно в 68 регионах России.

В 2022 году профессиональные образовательные организации Самарской области в числе первых были отобраны для участия в новом федеральном проекте. Базовыми для образовательно-производственных центров в сферах машиностроения и железнодорожного транспорта стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова.

В этом году участниками программы смогут стать 800 выпускников 9-х и 11-х классов школ Самарской области. 700 бюджетных мест приходятся на профессии и специальности машиностроительной отрасли, что в два раза больше, чем годом ранее. Перечень направлений подготовки пополнился специальностью "Технология машиностроения".

Прием абитуриентов ведут Поволжский государственный колледж, Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова, Самарский металлургический колледж, Сызранский политехнический колледж, Губернский колледж г. Сызрани, а также Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова.

Суть проекта "Профессионалитет" в том, что отрасли, в которых высока потребность в квалифицированных специалистах, становятся полноправными заказчиками кадров. За год, прошедший с начала реализации федерального проекта, проведена масштабная работа с участием индустриальных партнеров. Образовательные программы были адаптированы под запросы работодателей, а в процессе обучения сделан акцент на практическую подготовку в условиях действующего производства.

Абитуриенты, которые поступают учиться по программам "Профессионалитета", придут 1 сентября не в колледжи, а в образовательно-производственные центры, и с первого курса станут частью корпоративной культуры предприятий реального сектора экономики, где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов.

Проект "Профессионалитет" вошел в число 42 стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. По поручению Президента Владимира Путина в ближайшие пять лет по программе должны подготовить более 1 млн специалистов.