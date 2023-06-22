"ЭнергосбыТ Плюс" наградил победителей акции "Лучший плательщик"

В Самаре прошло награждение клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" из числа организаций и предприятий, продемонстрировавших высокую платежную дисциплину по итогам отопительного сезона 2022–2023 гг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности в рамках акции "Лучший плательщик" энергетики отметили 15 организаций и компаний региона. Эксперты "ЭнергосбыТ Плюс" оценивали ответственное выполнение договорных обязательств со стороны различных групп клиентов — промышленных предприятий, коммерческих организаций, обслуживающих и коммунальных организаций. В числе победителей из Самары и Новокуйбышевска ТСЖ "У озера-2", ООО "Реванш Плюс", АО "СЗ ЭМИ", МП по эксплуатации, содержанию общежитий г. о.Самара, ООО "РосБизнесНедвижимость", ТСЖ "Жилсервис" и ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок".

"Данная акция предоставляет нам возможность поблагодарить те компании и организации, кто ответственно относится к выполнению своих договорных обязательств. Причем она не имела заявительного характера, а потому оценивалась платежная дисциплина всех наших клиентов в регионе", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В ближайшее время награждение добросовестных клиентов — юридических лиц из числа клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" также пройдет в Тольятти и Сызрани.