Вальс, фокстрот и танго: в Самаре 23 июня пройдет вечер духовой музыки

"Летние вечера духовой музыки" в Самаре продолжаются. В пятницу, 23 июня, в 18:00 около памятника Александрийским гусарам (ул. Шостаковича, 7) состоится очередная музыкальная встреча. Радовать гостей и жителей Самарской области области своим искусством и живой музыкой будет коллектив, состоящий сразу из двух военных оркестров Рощинского и Тоцкого гарнизонов.

Программу выступления дирижеры не афишируют, но отметили, что будет много танцевальной музыки, вальсы, фокстроты и танго.

Напомним, в этом году проходит уже третий сезон проекта "Летние вечера духовой музыки" в Самаре. Организатором выступает Дом офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Минобороны РФ совместно с 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армией ЦВО и самарским Союзом "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары".

Музыкальные вечера будут проходить на протяжении всего лета два раза в месяц, по пятницам.

Подробная информация о мероприятиях проекта в ТГ-канале "Летние вечера духовой музыки", где публикуются не только анонсы, но также фото/видео отчеты проведенных концертов, интересные музыкальные факты, репортажи, опросы и многое другое.