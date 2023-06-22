В Самарском университете имени Королева обсуждают перспективы развития российского двигателестроения

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева открылась традиционная Международная научно-техническая конференция "Перспективы развития двигателестроения". Ее организаторами выступили университет и одно из ведущих двигателестроительных предприятий России "ОДК — Кузнецов" (входит в Госкорпорацию Ростех). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Программа масштабного мероприятия, рассчитана на три дня. В нее вошли пленарное и секционные заседания, тематические круглые столы и экскурсии. Будут заслушаны около 400 докладов по 14 наиболее актуальным направлениям современного авиационного и ракетно-космического двигателестроения — в частности, конструкция и надежность двигателей, динамика и виброакустика, системы автоматического управления, новые материалы и производственные технологии, физика и химия горения и многое другое.

В работе конференции принимают участие более 500 специалистов из разных регионов России и зарубежья, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН. Они представляют около 50 профильных организаций, среди которых Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), ведущие предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех"), Ракетно-космический центр "Прогресс", Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Национальная академия наук Республики Беларусь.

Международная конференция по актуальным вопросам двигателестроения, посвященная памяти академика Николая Кузнецова, проходит в стенах Самарского университета им. Королёва с 1999 года. Оставаясь генеральным конструктором авиационных и ракетных двигателей, Николай Дмитриевич в течение нескольких десятилетий совмещал руководство ОКБ и опытным заводом, конструкторскую работу с профессорско-преподавательской деятельностью.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил огромное влияние выдающейся личности академика Кузнецова на развитие университета. Он напомнил, что Николай Дмитриевич длительное время возглавлял здесь профильную кафедру. Не считаясь со временем, часто в выходные дни, занимался со студентами и аспирантами, в составе Государственных экзаменационных комиссий, принимал защиты дипломных проектов и лично подбирал в университете кадры для своего предприятия. Нынешняя конференция приурочена к 112-летию со дня его рождения и станет площадкой для обмена самым передовым опытом.

"Сегодня государство уделяет огромное внимание двигателестроению, мы это чувствуем постоянно. Университет получает от Минобрнауки России как финансовую, так и организационную поддержку, которая касается в том числе наших инициатив и в области газотурбинной техники, и в области подготовки инженерных кадров новой формации. Это кадры, которые будут готовы к внедрению на предприятиях госкорпорации "Ростех" самых передовых технологий, включая аддитивные, а также цифровые технологии проектирования и управления производством. Это специалисты, готовые массово производить современную технику и обеспечить технологический суверенитет России", — подчеркнул Владимир Богатырев.

Он обратил внимание на то, что Самарский университет им. Королева — активный участник программы "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы", где двигателестроение фигурирует как одно из основных направлений научного и образовательного развития университета.

"Самарский университет им. Королева — это одна из ведущих технических школ с богатыми традициями, которые сформированы выдающимися людьми. Николай Дмитриевич Кузнецов — один из тех, кто заложил основы научной и конструкторской школы отечественного двигателестроения. И безусловно, это делает Самару и Самарский университет центром подготовки кадров и научных исследований в области авиационного двигателестроения", — считает вице-президент РАН Сергей Чернышев, научный руководитель Центрального аэроидродинамического института (ЦАГИ).

Заместитель генерального директора — управляющий директор "ОДК — Кузнецов" Алексей Соболев напомнил о разработках ОКБ Николая Кузнецова, которые не утратили актуальности до сих пор, и рассказал о том, что в 112-ю годовщину со дня рождения выдающегося конструктора предприятие введет в эксплуатацию сразу 3 важных объекта — новый корпус производства турбин, современную Центральную заводскую лабораторию и новое конструкторское бюро в поселке Управленческий, рассчитанное на одновременную работу более чем 500 специалистов.

"Опираясь на накопленный опыт легендарной школы Николая Дмитриевича Кузнецова, мы смотрим в будущее, где перед нами стоят новые задачи по созданию и выводу на рынок перспективной продукции, разработанной по современным технологиям в цифровой среде. Во-первых, это сокращение до 3-4 лет сроков создания и вывода на рынок новых продуктов, во-вторых, существенное повышение темпов подготовки кадров. Необходимо менять всю образовательную парадигму, сделать так, чтобы со школьной скамьи дети хотели стать инженерами, а вузы и колледжи были готовы принять и обучить необходимых стране специалистов с тем, чтобы переломить ситуацию с дефицитом инженерных кадров", — заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

В госкорпорации "Ростех", в структуру которой входит ОДК, особое внимание уделяют подготовке современных инженерных кадров. Это нашло отражение в программе конференции: направление "Образовательные технологии" — одно из направлений конференции, которому посвящены 15 докладов.

"Двигателестроение — сердце авиастроения. Сейчас отрасль сталкивается со множеством вызовов, которые требуют смелости, инноваций и сотрудничества. Мир двигателестроения меняется быстро, и нам нужны квалифицированные, мотивированные сотрудники. Для нас очень важно поддерживать опережающее инженерное образование, участвовать в профессиональном наставничестве, создавать среду, стимулирующую новые разработки, обеспечивающую технологический суверенитет России. Все знают о программе "Крылья "Ростеха", молодые люди стремятся попасть в эту программу. Очень надеюсь, что конференция позволит объединить усилия и найти инновационные решения для будущего двигателестроения", — отметила Елена Дружинина, управляющий директор Госкорпорации "Ростех" по кооперации науки и бизнеса.

С приветствием к участникам конференции обратились председатель Самарской губернской думы академик РАН Геннадий Котельников, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, дочь академика Кузнецова Татьяна Кузнецова.

На пленарном заседании с докладами о современных трендах развития авиационного двигателестроения на примере разработок своих организаций выступили генеральный конструктор "ОДК — Кузнецов" Павел Чупин, генеральный конструктор — директор ОКБ им. А. М. Люльки, член-корреспондент РАН Евгений Марчуков и заместитель генерального директора по науке ЦИАМ Александр Луковников.

Конференция завершится в пятницу, 23 июня.