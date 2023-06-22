Самарская область приняла участие в акции "Огненные картины войны"

В ночь с 21 на 22 июня Самарская область приняла участие в двух масштабных акциях памяти: Международной акции "Огненные картины войны" и Всероссийской - "Свеча Памяти". На площади Куйбышева из 35 тысяч свечей была создана огненная картина размером 27×22 м с изображением штурмовика "Ил-2", паровоза "Лебедянка", Георгиевской ленты. Завершили образ надпись "Самара Помнит" и буквы Z, V.

Участники акции зажигали свечи в память о героях-победителях, которые погибли в боях, отстаивая независимость нашей страны в годы ВОВ, а также в честь защитников Отечества, которые сегодня очищают мир от нацизма, проросшего у самых границ нашей Родины.

"Сплотившись, сохраняя единство и уверенность в собственных силах, поддерживая нашего Президента и Армию, мы продолжим приближать Победу. Когда мы объединены общей судьбой и любовью к нашей Родине, проникнуты глубоким и искренним уважением к ее героям и традициям, нас не сломить, не запугать, не заставить свернуть с избранного пути. Так было и так будет всегда", — отметил в своем обращении к жителям региона по случаю Дня памяти и скорби губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Ровно 82 года назад, летним утром 1941 года, фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась долгие годы и закончилась безоговорочной капитуляцией фашистской Германии, — обратился к участникам акций заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. - Миллионы советских граждан положили свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, миллионы советских граждан трудились в тылу. Куйбышев стал второй столицей. Здесь, на трудовых фронтах, ковалась Победа. Сегодня на площади Куйбышева, которая помнит те времена, мы создали огненную картину, посвященную вкладу наших земляков в Победу в Великой Отечественной войне. Самолет "Ил-2", Паровоз "Лебедянка" — это те символы Великой Победы, которые навсегда останутся в наших сердцах. Мы свято храним и чтим подвиг наших предков. К сожалению, сейчас неофашизм вновь пророс на наших исторических землях. И наши бойцы в ходе специальной военной операции защищают не только суверенитет нашей страны, но и всю планету от восстановления нацистской идеологии. Победа будет за нами!"

Напомним, впервые акция "Огненные картины войны" была проведена в 2021 году, в ночь накануне Дня памяти и скорби 22 июня, как символ памяти о преступном нападении фашисткой Германии. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам, и многим городам — началась Великая Отечественная война, в которой СССР потерял около 27 миллионов человек.

В годы Великой Отечественной войны Самарская область стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — запасной столицей страны. За вклад в Великую Победу двум областным городам — Самаре и Сызрани — указом Президента Российской Федерации Владимира Путина присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны в Куйбышеве было выпущены десятки тысяч штурмовиков "Ил-2", на безымянских заводах фактически был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд.

Изображение паровоза "Лебедянка" повторяет очертания одноименного памятника, который установлен на станции Сызрань-1. В первые месяцы войны в Сызрань были эвакуированы многие фабрики, заводы, авиационная школа, танковое училище. Неоценимую помощь фронту оказали Людиновский завод, сегодня известный как "Тяжмаш", а также нефтеперерабатывающий завод, горючие с которого поставлялось на линию огня под Сталинградом.

Два символа трудового подвига Самарского региона — штурмовик "Ил-2" и паровоз "Лебедянка" — объединились на огненной картине памяти 2023 года.

Волонтеры регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ", юнармейцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" Самарской области, бойцы Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды", поисковики Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", представители молодежных общественных организаций региона, участники специальной военной операции и жители губернии создавали огненную инсталляцию на площади Куйбышева несколько часов. К символам трудового подвига нашего региона XX века добавились современные символы веры в Правду и Победу — буквы Z и V.

"Я рад, что мне довелось сегодня здесь вместе с молодежью зажечь эту свечу Памяти. 22 июня — день связи поколений, которая сейчас особенно прослеживается", — поделился участник специальной военной операции Сергей Елхимов. В ноябре прошлого года он ушел за ленточку добровольцем и полгода пробыл на передовой. Теперь вернулся, чтобы продолжить работать по гражданской специальности в администрации Красноглинского района и помогать военнослужащим уже в тылу. "Там, на передовой, много взрослых мужчин, у которых сыновья призывного возраста. Они пошли туда, чтобы их дети никогда не знали войны, чтобы победить и вернуться домой живыми", — отметил Сергий Елхимов.

В полночь в знаковом месте Самары, рядом с Вечным огнем и горельефом "Скорбящей Матери-Родины", зажглись лампады в руках участников Всероссийской акции "Свеча Памяти". Цветы и свечи у вечного огня возложили более 200 представителей молодежных и общественных организаций региона. Организатор акции "Свеча памяти" — программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2023 году Всероссийская акция "Свеча памяти" проходила и в онлайн-формате — все неравнодушные жители Самарской области могли присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби, зажигая виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф.