16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет областной татарский праздник "Сабантуй" Самарская область приняла участие в акции "Огненные картины войны" Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания" В Самарском университете имени Королева обсуждают перспективы развития российского двигателестроения В Самарской области предлагается ввести штрафы за нарушение правил обращения с животными

Общество

В Самаре пройдет областной татарский праздник "Сабантуй"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 июня, в Самаре в Парке им. Ю. А. Гагарина в 34-й раз пройдет областной татарский национальный праздник "Сабантуй".

Фото: департамент внутренней политики СО

Организатором праздника, который начнется в 10:00, выступает Областная творческая общественная организация "Дуслык".

В этом году в нем принимает участие официальная делегация из Черемшанского района Республики Татарстан.

В рамках праздника на главной сцене состоится телемост с Республикой Татарстан, во время которого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава республики Рустам Минниханов обменяются приветствиями.

Название праздника происходит от тюркских слов: сабан — плуг и туй — праздник. Отмечают его в честь окончания весенних полевых работ. Праздник Сабантуй — один из главных народных праздников татар, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Его цель — способствовать развитию народных талантов, знанию традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка, воспитывать любовь к этому культурному наследию, помогать установлению добрых человеческих и творческих связей между участниками Сабантуя.

С 2003 г. "Сабантуй" включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Этот праздник — яркий пример открытости, гостеприимства, редкого единодушия и сплочённости, что является концентрированным выражением татарской традиционной культуры. В настоящее время "Сабантуй" отмечается в более чем 60-ти регионах России.

В программе мероприятия:
— всероссийская патриотическая акция;
— выступления творческих коллективов Камышлинского и Похвистневского районов Самарской области, Самары, а также артистов из Татарстана;
— татарская борьба "Керэш", спортивные состязания;
— народные игры, конкурсы.

В ходе праздника будут разыграны призы в различных состязаниях, в том числе: в беге с ведрами на коромыслах, беге с яйцом в ложке, разбивании горшков с завязанными глазами, перетягивании каната, лазании по многометровому столбу, поднятии гири и армрестлинге. Главный приз Сабантуя — барана — получит победитель соревнований по национальной борьбе на поясах керэш.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2