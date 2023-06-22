В Самаре пройдет областной татарский праздник "Сабантуй"

В субботу, 24 июня, в Самаре в Парке им. Ю. А. Гагарина в 34-й раз пройдет областной татарский национальный праздник "Сабантуй".

Организатором праздника, который начнется в 10:00, выступает Областная творческая общественная организация "Дуслык".

В этом году в нем принимает участие официальная делегация из Черемшанского района Республики Татарстан.

В рамках праздника на главной сцене состоится телемост с Республикой Татарстан, во время которого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава республики Рустам Минниханов обменяются приветствиями.

Название праздника происходит от тюркских слов: сабан — плуг и туй — праздник. Отмечают его в честь окончания весенних полевых работ. Праздник Сабантуй — один из главных народных праздников татар, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Его цель — способствовать развитию народных талантов, знанию традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка, воспитывать любовь к этому культурному наследию, помогать установлению добрых человеческих и творческих связей между участниками Сабантуя.

С 2003 г. "Сабантуй" включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Этот праздник — яркий пример открытости, гостеприимства, редкого единодушия и сплочённости, что является концентрированным выражением татарской традиционной культуры. В настоящее время "Сабантуй" отмечается в более чем 60-ти регионах России.

В программе мероприятия:

— всероссийская патриотическая акция;

— выступления творческих коллективов Камышлинского и Похвистневского районов Самарской области, Самары, а также артистов из Татарстана;

— татарская борьба "Керэш", спортивные состязания;

— народные игры, конкурсы.

В ходе праздника будут разыграны призы в различных состязаниях, в том числе: в беге с ведрами на коромыслах, беге с яйцом в ложке, разбивании горшков с завязанными глазами, перетягивании каната, лазании по многометровому столбу, поднятии гири и армрестлинге. Главный приз Сабантуя — барана — получит победитель соревнований по национальной борьбе на поясах керэш.



