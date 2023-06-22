"Мега-Лада" выиграла командное первенство России среди юниоров

В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова прошло командное первенство России по спидвею среди юниоров до 21 года. Победу в турнире одержали гонщики СК "Мега-Лада": Семен Грехов, Даниил Визгирд, Никита Ермоленко, Иван Беляев и Арсений Зубков под руководством титулованного тренера Сергея Даркина.
Тольяттинцы по итогу трех этапов набрали 113 очков. Серебряные медали завоевали спортсмены СТК "Башкирия" из города Октябрьский (94 очка). Бронза — у "Турбины" из Балаково (83 очка).
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))