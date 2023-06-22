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Экстремальный спорт Спорт

"Мега-Лада" выиграла командное первенство России среди юниоров

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова прошло командное первенство России по спидвею среди юниоров до 21 года. Победу в турнире одержали гонщики СК "Мега-Лада": Семен Грехов, Даниил Визгирд, Никита Ермоленко, Иван Беляев и Арсений Зубков под руководством титулованного тренера Сергея Даркина.

Тольяттинцы по итогу трех этапов набрали 113 очков. Серебряные медали завоевали спортсмены СТК "Башкирия" из города Октябрьский (94 очка). Бронза — у "Турбины" из Балаково (83 очка).

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