Появились подробности ДТП в Сызрани, при котором один человек погиб и два пострадали

В четверг, 22 июня, в 19:00 в Сызрани на ул. Река Воложка в районе дома №7 произошло столкновение трех автомобилей Lada Vest­a, ВАЗ-2110 и Volkswa­gen Polo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские уточняют, что на месте ДТП погиб один человек, два чел­овека с телесными по­вреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение.

На место происшествия прибыла следственн­о-оперативная группа и руководство терри­ториального ОВД.

Сотрудники полиции продолжают устанавлив­ать все обстоятельст­ва произошедшего.