Появились подробности ДТП в Сызрани, при котором один человек погиб и два пострадали

В четверг, 22 июня, в 19:00 в Сызрани на ул. Река Воложка в районе дома №7 произошло столкновение трех автомобилей Lada Vesta, ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские уточняют, что на месте ДТП погиб один человек, два человека с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство территориального ОВД.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!