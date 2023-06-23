Из-за ремонта теплотрасс на нескольких улицах Самары ограничат движение транспорта

В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс на нескольких участках самарских улиц движение транспорта будет ограничено, сообщили в мэрии Самары.
Движение транспорта будет временно ограничено на следующих участках улично-дорожной сети: в районе дома № 4 по улице Береговой; по улице Губанова на участке от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой; по улице Гаражной на участке от улицы Авроры до Четвертого проезда.
Ограничение распространится с 09:00 23 июня до 05:00 26 июня.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.