В выходные в Самарской области будет облачно и дождливо

В пятницу, 23 июня, в Самаре ожидается кратковременный дождь, переменная облачность. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +18…+20 °C.
24 числа в регионе сохранится переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, местами до 14°С, днем +19…+24 °C.
В воскресенье, 25 июня, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный, 2…7 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C, местами до 14°С, днем +19…+24 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.