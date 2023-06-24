Силовики попросили жителей региона сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные

В Самаре прошло внеочередное заседание оперативного штаба, его провел начальник регуправления ФСБ России Андрей Акулинин.
Силовики и представители органов власти на фоне обострения обстановки в стране выработали конкретные меры в сфере обеспечения безопасности.
"В настоящее время ситуация в Самарской области стабильная и контролируемая. Предпосылок к изменению обстановки нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - уточнили в службе.
Жителей региона попросили сохранять спокойствие, получать информацию из официальных источников и не распространять непроверенные данные.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.