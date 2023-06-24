Силовики попросили жителей региона сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные

В Самаре прошло внеочередное заседание оперативного штаба, его провел начальник регуправления ФСБ России Андрей Акулинин.

Силовики и представители органов власти на фоне обострения обстановки в стране выработали конкретные меры в сфере обеспечения безопасности.

"В настоящее время ситуация в Самарской области стабильная и контролируемая. Предпосылок к изменению обстановки нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - уточнили в службе.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие, получать информацию из официальных источников и не распространять непроверенные данные.