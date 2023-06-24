В Самарской области ночью местами ожидается сильный дождь

В Самарской области ночью в воскресенье, 25 июня, ожидается сильный дождь.
Такая информация поступила от ФГБУ "Приволжское УГМС"
Получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25.06.2023 местами по Самарской области ожидается сильный дождь".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.