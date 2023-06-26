В Тольятти пройдет всероссийский фестиваль театров кукол

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С 26 июня по 2 июля в Тольятти будет проходить всероссийский фестиваль театров кукол "Куксъезд", который приурочен к 50-летнему юбилею Тольяттинского театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.