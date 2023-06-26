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Театр Культура

В Тольятти пройдет всероссийский фестиваль театров кукол

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 июня по 2 июля в Тольятти будет проходить всероссийский фестиваль театров кукол "Куксъезд", который приурочен к 50-летнему юбилею Тольяттинского театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В фестивале примут участие 10 профессиональных театров кукол: Московский детский театр теней; Горловский театр кукол, ДНР; Республиканский театр кукол Марий-Эл; Татарский государственный театр кукол "Экият"; Владимирский областной театр кукол; Тульский государственный театр кукол; Набережночелнинский государственный театр кукол; Брянский областной театр кукол; Нижнетагильский театр кукол; Ульяновский театр кукол.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы, где будет обсуждаться будущее развития театров кукол.

"Тольяттинцам и гостям города будут представлены спектакли современного театра кукол, созвездие ярких, талантливых коллективов нашей большой страны. Мы уверены, что фестиваль "КукСъезд" станет доброй и счастливой традицией города", — поделилась директор Тольяттинского театра кукол Надежда Булюкина.

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