В Тольятти пройдет всероссийский фестиваль театров кукол

С 26 июня по 2 июля в Тольятти будет проходить всероссийский фестиваль театров кукол "Куксъезд", который приурочен к 50-летнему юбилею Тольяттинского театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
В фестивале примут участие 10 профессиональных театров кукол: Московский детский театр теней; Горловский театр кукол, ДНР; Республиканский театр кукол Марий-Эл; Татарский государственный театр кукол "Экият"; Владимирский областной театр кукол; Тульский государственный театр кукол; Набережночелнинский государственный театр кукол; Брянский областной театр кукол; Нижнетагильский театр кукол; Ульяновский театр кукол.
Во время фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы, где будет обсуждаться будущее развития театров кукол.
"Тольяттинцам и гостям города будут представлены спектакли современного театра кукол, созвездие ярких, талантливых коллективов нашей большой страны. Мы уверены, что фестиваль "КукСъезд" станет доброй и счастливой традицией города", — поделилась директор Тольяттинского театра кукол Надежда Булюкина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.