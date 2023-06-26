Воздух в Самарской области прогреется до +26 °C

В ближайшие дни в Самарской области ожидается небольшое потепление, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 26 июня, в Самаре установится переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C
Во вторник, 27 числа, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +21…+26 °C.
28 июня прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6…11 м/с, в дневные часы возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +18…+23 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.