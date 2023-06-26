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Общество

Воздух в Самарской области прогреется до +26 °C

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается небольшое потепление, сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник днем, 26 июня, в Самаре установится переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C

Во вторник, 27 числа, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +21…+26 °C. 

28 июня прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6…11 м/с, в дневные часы возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +18…+23 °C.

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