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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России, который составила нейросеть.

Фото: freepik.com

Сформировавшая рейтинг нейросеть была обучена на данных открытых источников. Основой для датасетов стали новости СМИ и публикации открытых Telegram-каналов, посвященные теме искусственного интеллекта, за 2022 год.

Для поиска публикаций по теме ИИ и подготовки датасетов было проанализировано более 5 млрд материалов СМИ и Telegram-каналов. Из 1 млн найденных публикаций после исключения дублей остался массив в 500 тыс. материалов, который использовался для обучения нейросети и формирования рейтингов. Нейросеть составила рейтинги по различным номинациям, на основе которых был сформирован итоговый рейтинг ИИ 2022 года.

Всего в рейтинге 8 основных номинаций:

  • "Инвестиции в искусственный интеллект"
  • "Вклад в развитие искусственного интеллекта в Российской Федерации"
  • "Вклад в подготовку кадров"
  • "Присутствие в инфополе"
  • "Значимые решения"
  • "Облачные решения"
  • "Импортозамещение"
  • "Социальный искусственный интеллект"

А также четыре специальные номинации:

  • "Вузы и искусственный интеллект"
  • "Банки и искусственный интеллект"
  • "Телеком и искусственный интеллект"
  • "Ритейл и искусственный интеллект"

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

"Билайн ежедневно создает и развивает решения на основе больших данных и искусственного интеллекта. Мы регулярно смотрим на кейсы в области развития технологий, науки, образования, промышленности, чтобы создавать клиентоцентричные решения, важные в масштабах страны. Команда дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна обладает достаточными компетенциями в машинном обучении, чтобы создать систему, которая найдет неявные закономерности и всесторонне посмотрит на рынок искусственного интеллекта. Для обучения модели мы использовали данные, которые нам помогли собрать наши коллеги из Brand Analytics, компании-разработчика одноименной системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ. В результате среди проанализированного тематического массива данных были новости, посвященные 544 компаниям, 248 из которых попали в наш рейтинг, так как были отмечены разработанной системой в контексте интересующих нас номинаций. Мы хотели создать рейтинг с душой, но остаться беспристрастными. Считаю, мы справились".

Наталья Соколова, управляющий партнер Brand Analytics:

"Применение ML-технологий для обработки естественного языка — одно из ключевых направлений в развитии индустрии аналитики соцмедиа, лидером которой является Brand Analytics. Мы хорошо понимаем, что участникам рынка важно не только отслеживать новости в области ИИ, но и иметь перед глазами навигатор компаний и решений в этой важнейшей для нашего с вами будущего отрасли. Представленный билайном совместно с Brand Analytics рейтинг ИИ претендует как раз на место такого навигатора.

Проект получился интересным. Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и "народное" обсуждение в социальных медиа, в данном случае — в Telegram-каналах. Смотреть на ситуацию с трех сторон кажется очень перспективным подходом.

И главное. Материалы проанализированы непосредственно нейронкой. В таком подходе есть сразу несколько плюсов. Во-первых, появилась возможность построить итоговый рейтинг на основе отдельных номинаций с большим числом показателей.

Во-вторых, нам доступны сырые данные, "провалившись" в которые мы можем убедиться в корректности расчета. Конечно, о рейтинге будет много споров. Мимо такого проекта не пройдешь, а мы этого и хотим".

Рейтинг прокомментировали ведущие эксперты отрасли, такие как: Кирилл Тишин, старший инвестиционный директор Kama Flow, Григорий Островский, технический директор Brand Analytics, Джордж Хелд, CEO Veon AdTech, Антон Вдовиченко, основатель и CEO Nerve.Ai, Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, кандидат физико-математических наук, а также Дмитрий Романов, основатель Университета искусственного интеллекта.

Подробно со всеми номинациями и представленными в них компаниями можно ознакомиться на специальной странице Рейтинга искусственного интеллекта beelinenow.ru/ratingai/. Там же можно ознакомиться с методикой обучения алгоритма ИИ, который впоследствии собрал данный рейтинг.

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