Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

Билайн совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России, который составила нейросеть.
Сформировавшая рейтинг нейросеть была обучена на данных открытых источников. Основой для датасетов стали новости СМИ и публикации открытых Telegram-каналов, посвященные теме искусственного интеллекта, за 2022 год.
Для поиска публикаций по теме ИИ и подготовки датасетов было проанализировано более 5 млрд материалов СМИ и Telegram-каналов. Из 1 млн найденных публикаций после исключения дублей остался массив в 500 тыс. материалов, который использовался для обучения нейросети и формирования рейтингов. Нейросеть составила рейтинги по различным номинациям, на основе которых был сформирован итоговый рейтинг ИИ 2022 года.
Всего в рейтинге 8 основных номинаций:
- "Инвестиции в искусственный интеллект"
- "Вклад в развитие искусственного интеллекта в Российской Федерации"
- "Вклад в подготовку кадров"
- "Присутствие в инфополе"
- "Значимые решения"
- "Облачные решения"
- "Импортозамещение"
- "Социальный искусственный интеллект"
А также четыре специальные номинации:
- "Вузы и искусственный интеллект"
- "Банки и искусственный интеллект"
- "Телеком и искусственный интеллект"
- "Ритейл и искусственный интеллект"
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:
"Билайн ежедневно создает и развивает решения на основе больших данных и искусственного интеллекта. Мы регулярно смотрим на кейсы в области развития технологий, науки, образования, промышленности, чтобы создавать клиентоцентричные решения, важные в масштабах страны. Команда дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна обладает достаточными компетенциями в машинном обучении, чтобы создать систему, которая найдет неявные закономерности и всесторонне посмотрит на рынок искусственного интеллекта. Для обучения модели мы использовали данные, которые нам помогли собрать наши коллеги из Brand Analytics, компании-разработчика одноименной системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ. В результате среди проанализированного тематического массива данных были новости, посвященные 544 компаниям, 248 из которых попали в наш рейтинг, так как были отмечены разработанной системой в контексте интересующих нас номинаций. Мы хотели создать рейтинг с душой, но остаться беспристрастными. Считаю, мы справились".
Наталья Соколова, управляющий партнер Brand Analytics:
"Применение ML-технологий для обработки естественного языка — одно из ключевых направлений в развитии индустрии аналитики соцмедиа, лидером которой является Brand Analytics. Мы хорошо понимаем, что участникам рынка важно не только отслеживать новости в области ИИ, но и иметь перед глазами навигатор компаний и решений в этой важнейшей для нашего с вами будущего отрасли. Представленный билайном совместно с Brand Analytics рейтинг ИИ претендует как раз на место такого навигатора.
Проект получился интересным. Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и "народное" обсуждение в социальных медиа, в данном случае — в Telegram-каналах. Смотреть на ситуацию с трех сторон кажется очень перспективным подходом.
И главное. Материалы проанализированы непосредственно нейронкой. В таком подходе есть сразу несколько плюсов. Во-первых, появилась возможность построить итоговый рейтинг на основе отдельных номинаций с большим числом показателей.
Во-вторых, нам доступны сырые данные, "провалившись" в которые мы можем убедиться в корректности расчета. Конечно, о рейтинге будет много споров. Мимо такого проекта не пройдешь, а мы этого и хотим".
Рейтинг прокомментировали ведущие эксперты отрасли, такие как: Кирилл Тишин, старший инвестиционный директор Kama Flow, Григорий Островский, технический директор Brand Analytics, Джордж Хелд, CEO Veon AdTech, Антон Вдовиченко, основатель и CEO Nerve.Ai, Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, кандидат физико-математических наук, а также Дмитрий Романов, основатель Университета искусственного интеллекта.
Подробно со всеми номинациями и представленными в них компаниями можно ознакомиться на специальной странице Рейтинга искусственного интеллекта beelinenow.ru/ratingai/. Там же можно ознакомиться с методикой обучения алгоритма ИИ, который впоследствии собрал данный рейтинг.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.