Из Самарской области на родину отправили 40 нелегалов

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на территории региона была проведена операция "Нелегал-2023". Сотрудники ведомства работали в тесном взаимодействии с диаспорами региона.

Решение о депортации принято в отношении 40 иностранцев. Основанием для применения санкции послужили допущенные этими гражданами нарушения миграционного законодательства. До своего принудительного отъезда на родину нарушители содержались в Центре временного содержания иностранных граждан областной полиции.

По постановлению суда, нелегалам приобрели проездные документы для их отправки в республики проживания. Их выдворение из нашей страны обеспечили судебные приставы.

Напомним, в общей сложности с начала 2023 г. приставы препроводили за пределы России без малого 300 иностранцев. Среди нарушителей наряду с гражданами бывших советских республик и жители западных стран.