Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на территории региона была проведена операция "Нелегал-2023". Сотрудники ведомства работали в тесном взаимодействии с диаспорами региона.
Решение о депортации принято в отношении 40 иностранцев. Основанием для применения санкции послужили допущенные этими гражданами нарушения миграционного законодательства. До своего принудительного отъезда на родину нарушители содержались в Центре временного содержания иностранных граждан областной полиции.
По постановлению суда, нелегалам приобрели проездные документы для их отправки в республики проживания. Их выдворение из нашей страны обеспечили судебные приставы.
Напомним, в общей сложности с начала 2023 г. приставы препроводили за пределы России без малого 300 иностранцев. Среди нарушителей наряду с гражданами бывших советских республик и жители западных стран.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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