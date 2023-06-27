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Главные материальные ценности жителей Приволжья — собственное жилье и наличные рубли

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любовь и свобода для резидентов ПФО важнее денег. Главными материальными ценностями для наших соотечественников являются собственный дом и наличные денежные средства в рублях. Таковы результаты опроса* о моральных, материальных и культурных ценностях россиян, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".

Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 30% опрошенных в регионе выбрали любовь, 32% свободу, 13% деньги. % считают своей главной жизненной ценностью 10% семью, 5% знания, 3% здоровье, 4% карьеру. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей от 0 до 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу — жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги — жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).

Главной ценностью жителей округа в целом 24% назвали любовь к Родине, 17% физическую и моральную стойкость, 12% — убежденность, что надо жить по совести, 13% — тягу к справедливости, 11% — убежденность, что сила заключается в правде, 13% — смекалку.

Главной духовной ценностью жителей Приволжья (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 49% назвали прозу великих русских писателей, 54% российские научные достижения ХIX–XX веков (больше, чем в среднем по России), 41% — классическую музыку, 40% — живопись всемирно известных художников, 36% — классический балет, 34% — русскую поэзию ХХ века, 23% — иконопись. Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 71% выбрали собственный дом, по 53% — наличные рубли и 54% квартиру в многоквартирном доме, 46% — автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 33%, золото — 23%, наличные деньги в иностранной валюте — 17%, дорогую одежду — 6%.

75% опрошенных готовы завещать свое имущество детям (в Центральном федеральном округе 76%, в Северо-Западном 61%). 13% хотят оставить имущество мужу или жене, 2% внукам, 1% — благотворительным фондам. 8% выбрали вариант ответа "другое".

*Опрос проведен 12–19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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