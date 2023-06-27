Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения

В 2023 году жители Самарской области предпочитают хранить накопленные сбережения в рублях. Переводить вклады в доллары и евро продолжают немногие.
Согласно социологическим исследованиям, более половины жителей убеждены, что при формировании финансовой подушки безопасности лучше брать рубли. Об этом сказали 6 из 10 опрошенных.
На практике 60% делают накопления в рублях, доллару отдали предпочтение 37%, евро - только 30%. Причем женщины оказали большее доверие родному рублю, из почитателей иностранных дензнаков прекрасный пол составляет не более 30%.
В целом доверие к рублю у жителей, по сравнению с прошлым годом, укрепилось, на 13 пунктов. Колебания в выборе валюты для сберегательных вкладов и накоплений связаны с сезонными колебаниями, например, туристическими поездками и не сильно влияют на общую картину.
Социологическое исследование проводилось компанией SuperJob в 388 городах России среди тех, кому исполнилось 18 лет.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте