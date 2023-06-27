Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения

В 2023 году жители Самарской области предпочитают хранить накопленные сбережения в рублях. Переводить вклады в доллары и евро продолжают немногие.

Согласно социологическим исследованиям, более половины жителей убеждены, что при формировании финансовой подушки безопасности лучше брать рубли. Об этом сказали 6 из 10 опрошенных.

На практике 60% делают накопления в рублях, доллару отдали предпочтение 37%, евро - только 30%. Причем женщины оказали большее доверие родному рублю, из почитателей иностранных дензнаков прекрасный пол составляет не более 30%.

В целом доверие к рублю у жителей, по сравнению с прошлым годом, укрепилось, на 13 пунктов. Колебания в выборе валюты для сберегательных вкладов и накоплений связаны с сезонными колебаниями, например, туристическими поездками и не сильно влияют на общую картину.

Социологическое исследование проводилось компанией SuperJob в 388 городах России среди тех, кому исполнилось 18 лет.