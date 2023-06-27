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Происшествия

Прокуратура требует с больницы им. Ерошевского компенсацию за плохое лечение

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Самары иск о взыскании компенсации морального вреда за плохо оказанное лечение.

Ранее мужчина лечился в СОКОБ им. Т.И.Ерошевского. Он обратился в больницу с жалобами на зрение и получил диагноз: "Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ) обоих глаз". Пациенту провели лазерное лечение, после чего зрение в левом глазу резко ухудшилось.

Позже экспертиза показала, что способ лечения левого глаза был выбран неверно, показаний для лазерного лечения не было. Кроме того, обнаружились нарушения при постановке диагноза и при информировании пациента о целях и прогнозах лечения.

Теперь прокуратура просит взыскать с больницы компенсацию морального вреда 1 млн рублей.

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