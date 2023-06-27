Прокуратура требует с больницы им. Ерошевского компенсацию за плохое лечение

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Самары иск о взыскании компенсации морального вреда за плохо оказанное лечение.
Ранее мужчина лечился в СОКОБ им. Т.И.Ерошевского. Он обратился в больницу с жалобами на зрение и получил диагноз: "Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ) обоих глаз". Пациенту провели лазерное лечение, после чего зрение в левом глазу резко ухудшилось.
Позже экспертиза показала, что способ лечения левого глаза был выбран неверно, показаний для лазерного лечения не было. Кроме того, обнаружились нарушения при постановке диагноза и при информировании пациента о целях и прогнозах лечения.
Теперь прокуратура просит взыскать с больницы компенсацию морального вреда 1 млн рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!