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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Космическое агентство Ирана заинтересовали образовательные программы Самарского университета

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июня, с рабочим визитом в Самарском университете им. Королёва побывала представительная делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем руководителя Иранского космического агентства Моджтаба Аболгхасеми Наджаф Абади. В ходе рабочей встречи, участие в которой приняли представители правительства Самарской области, делегация Ирана ознакомилась с образовательным потенциалом университета в области аэрокосмических технологий.

Фото: Олеся Орина

Делегацию Ирана поприветствовал Сергей Тишин, заместитель министра — руководитель департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности Самарской области. "Мы очень рады видеть вас в Самарской области. Уверен, что в современной политической обстановке взаимодействие с Ираном выйдет на новый этап развития", — обратился он к гостям и кратко презентовал экономический потенциал региона. — Промышленность Самарской области представлена предприятиями широкого спектра — это и авиа-, и ракетостроение, и нефтехимия, и автомобилестроение, и станкостроение, и металлообработка, и электронные системы. Мы будем рады сотрудничать по каждому из них".

Также в регионе развивается проект транспортно-логистического хаба — на территории области сосредоточен мощный транспортный узел, удобный для всех видов транспорта: есть речные порты, железнодорожный узел, федеральная трасса М5, аэродромы, строится мост через Волгу в районе Климовки, который станет частью международного транспортного коридора по направлению в Западный Китай.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва добавил, что в регионе активно работают предприятия аэрокосмического кластера, кадры для которых более 80 лет готовит университет: "Сегодня в университете учится свыше 16 тыс. человек, почти тысяча из них — это студенты из 71 страны мира. Для иностранных студентов у нас реализуются программы как русском, так и на английской языках. Также иностранцы могут учиться в аспирантуре университета и защитить диссертацию на соискание степени PhD ".

"Я очень рад приветствовать российских коллег, спасибо вам за теплый прием, — выступил с ответным словом Моджтаба Аболгхасеми Наджаф Абади. — В 2022 году мы подписали с Госкорпорацией "Роскосмос" договоры о сотрудничестве, и наши отношения начали активно развиваться. Мы бы хотели выстроить отношения с Самарской областью, Самарским университетом им. Королёва. Надеемся, что благодаря совместной работе откроется новая эра сотрудничества между Ираном и Самарской областью".

Особенный интерес на встрече делегация Ирана высказала в отношении образовательных программ в области освоения космоса как для студентов, так и для специалистов с опытом работы в данной сфере. Ректор пояснил, что в Самарском университете им. Королёва есть четырехлетние программы обучения для студентов бакалавриата, и двухлетние — для студентов магистратуры. А также есть и более короткие образовательные программы, разработанные по стандартам Комитета ООН по космосу и реализующиеся на английском языке, — они рассчитаны уже на 9 месяцев. Недавно группа инженеров космического центра Мьянмы успешно прошла обучение по такой программе — в течение 9 месяцев специалисты осваивали новые знания по программе профессиональной переподготовки "Основы спутниковых и навигационных технологий: на пути к Луне".

Представители делегации Ирана поинтересовались конкретными программами профессиональной переподготовки, реализуемые в университете. Иван Ткаченко, директор института авиационной и ракетно-космической техники университета пояснил, что в вузе представлены следующие программы в данном направлении: программа переподготовки "Введение в наноспутниковые технологии", рассчитанная на неделю, программа "Основы наноспутниковых технологий", рассчитанная на 2 недели, программа "Прикладные наноспутниковые технологии", рассчитанная на месяц и 2 программы, рассчитанные на 9 месяцев — это "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" и "Приемники ГНСС. Аппаратное и программное обеспечение". Иван Ткаченко при этом подчеркнул, что в университете могут быть разработаны и индивидуальные образовательные программы в интересах иностранных дружественных партнеров.

В завершении визита стороны высказали пожелания о разработке "дорожной карты" (перечня мероприятий) в рамках сотрудничества между космическим агентством республики и Самарским университетом им. Королёва.

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