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Общество

В районе проведения Грушинского фестиваля запретят продажу алкоголя

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запрет на розничную продажу алкогольной продукции вводится в отдельных населенных пунктах Красноглинского района Самары в связи с проведением фестиваля бардовской песни им. Грушина. Распоряжение областного правительства опубликовано в среду, 28 июня.

Запрет продлится с 29 июня по 2 июля 2023 года. В указанные дни с 8 до 23 часов алкогольные напитки нельзя будет приобрести в следующих населенных пунктах:

  • пос. Прибрежный в границах улиц Звездная (дома 1-7), Парусная (дома 1-32), Труда (дома 1-22), Юности (дома 1-9), Никонова (дома 1-5), Овчарова (дома 1-7), Знаменосная (дома 3-5), Прибрежная (дома 2-20);
  • пос. Винтай на улицах Гагарина (дома 1-18), Лесная (дома 2-10), Западная (дома 1-13), Школьная (дома 1-41), Озерная (дома 1-34), Советская (дома 1-19), Восточная (дома 1-15);
  • село Пискалинский Взвоз на улицах Озерная (дома 1-38) и Школьная (дома 1-40);
  • село Задельное на улицах Школьная (дома 1-57), Северная (дома 1-75), Набережная (дома 1-34), Восточная (дома 1-24).

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, говорится в распоряжении.

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