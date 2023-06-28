Новикомбанк представил предложения по совершенствованию законодательной базы в интересах промышленности

27 июня Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в очередном заседании подкомиссии "Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования" комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность". Проводил заседание руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

В мероприятии приняли участие члены подкомиссии, а также приглашенные эксперты и представители реального сектора экономики. Ключевой темой заседания стало обсуждение вопросов в сфере таможенной политики и мер поддержки промышленных предприятий.

Два вопроса были включены в повестку дня в соответствии с предложениями Новикомбанка. Они касаются совершенствования нормативной правовой базы в части "зеленых" закупок и расширения критериев отнесения к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).

С докладами по данным вопросам выступила старший вице-президент Новикомбанка — член подкомиссии Анна Лаврентьева. Она отметила, что повестка устойчивого развития, несмотря на изменения, остается актуальной и для государства, и для бизнеса. Все больше заказчиков применяет критерии зеленых закупок, среди них не только компании крупного бизнеса, но и субъекты МСП. По мнению Новикомбанка, на внутреннем рынке уже формируется существенная потребность в организации и регламентации "зеленых закупок". В частности, с начала 2023 года введена "зеленая модель закупок" для государства, утвержден перечень товаров, по которым при описании объекта закупки будет указываться доля вторичного сырья, использованного при производстве.

Однако в текущем году нормативные требования по минимальной доле вторичного сырья отсутствуют, кроме того, указанная модель не распространяется на закупки госкомпаний и госкорпораций согласно 223-ФЗ. В связи с этим Новикомбанк подготовил и представил свои предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты, нацеленные на ускорение и расширение практики внедрения принципов устойчивого развития в закупочную деятельность.

В рамках вопроса о расширении критериев значимых и трансформационных проектов Анна Лаврентьева отметила: "В текущих условиях, когда поставлены задачи по достижению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, крайне важно сформировать релевантную законодательную платформу, которая в том числе включала бы нормативные акты, регулирующие механизмы государственной поддержки данной трансформации. Утвержденный 603 Постановлением перечень критериев предлагается расширить. В частности, учитывать проекты, которые реализуются с использованием мер государственной поддержки или механизмов институтов развития, а также проекты, направленные на проведение НИОКР в целях последующего выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции".

Также представитель Новикомбанка акцентировала внимание участников на том, что в начале июня Банком России уже приняты регуляторные изменения, которые позволят банкам при кредитовании проектов ТСиСАЭ применять пониженные риск-веса. Таким образом, при финансировании соответствующих проектов банки будут тратить меньше капитала, а значит будут иметь возможность улучшать условия финансирования промышленности.

Новикомбанк полагает, что реализация данных предложений приведет к стимулированию инвестиционной активности компаний.