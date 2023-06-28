В Самарской области произошел сбой в сети МТС

В Самарской области пользователи услуг мобильной связи МТС отмечают сбои в сети. Массовые проблемы со связью у абонентов начались около 17:30. Недоступны ни Интернет, ни услуги голосовой связи.
При этом с аналогичными проблемами столкнулись жители ряда регионов: Татарстана, Башкирии, Нижегородской области и других.
В МТС пока не называют причин произошедшего и сроков устранения неполадок.
"Могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Работаем над их устранением", - комментируют в компании.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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