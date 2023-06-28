В Самарской области произошел сбой в сети МТС

В Самарской области пользователи услуг мобильной связи МТС отмечают сбои в сети. Массовые проблемы со связью у абонентов начались около 17:30. Недоступны ни Интернет, ни услуги голосовой связи.

При этом с аналогичными проблемами столкнулись жители ряда регионов: Татарстана, Башкирии, Нижегородской области и других.

В МТС пока не называют причин произошедшего и сроков устранения неполадок.

"Могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Работаем над их устранением", - комментируют в компании.