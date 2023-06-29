Автобус № 66 в Самаре изменит маршрут

Автобусный маршрут № 66, который следует от ООТ "Автовокзал "Центральный" — ул. Грозненская, с 29 июня изменит маршрут.
Последний рейс от ООТ "Автовокзал "Центральный" в 22:07 проследует через п.Озерный.
Последний рейс N 66 маршрута проследует через ТЦ "Амбар" в 22:25.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.