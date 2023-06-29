Более 63 миллионов рублей дополнительного вознаграждения выплатил "Росгосстрах" своим агентам по итогам первого квартала

В этом году "Росгосстрах" предлагает своим страховым агентам новые возможности для получения вознаграждения сверх комиссионного: за выполнение квартального плана продаж, за расширение рентабельного портфеля по моторным видам страхования и за высокие темпы роста сборов по страхованию имущества физлиц (ИФЛ).
Претендовать на участие в этих видах дополнительного вознаграждения могут как агенты-индивидуальные предприниматели, так и агенты, сотрудничающие с компанией по договорам ГПХ.
Так, 24 миллиона рублей "Росгосстрах" выплатил дополнительно успешным агентам с хорошими сборами и лояльной клиентской базой по моторным видам страхования. Новый инструмент стимулирования в виде участия агента в упрощенном техническом результате был запущен в компании в начале прошлого года рамках пилотного проекта, по результатам которого его продлили на текущий год. Максимальная сумма выплаты для агентов, соответствовавших критериям участия в упрощенном техническом результате, составила 468,4 тыс. рублей, её получил агент из филиала Пензенской области.
Свыше 39 миллионов рублей распределены между агентами за выполнение квартальных планов продаж, а также за положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Дополнительное вознаграждение получили более 14200 страховых агентов по всей розничной сети "Росгосстраха".
"Укрепление портфеля по каско и привлечение безубыточных клиентов по ОСАГО будет одной из ключевых задач для агентского корпуса в ближайшей перспективе. Страхование имущества граждан — наш исторический вид, равных агентам "Росгосстраха" в деле обеспечения жилья россиян страховой защитой на рынке нет. И это еще раз подтвердила недавно вышедшая статистика Банка России за первый квартал 2023 года. Только по договорам страхования строений сумма ответственности "Росгосстраха" составила 1,875 трлн рублей, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — На протяжении нескольких последних кварталов мы видим положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Это свидетельствует о том, что владельцы недвижимости сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества. Новая мотивационная программа призвана поддержать усилия наших агентов на этом направлении и дать им возможность получить за эти усилия дополнительный доход".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.