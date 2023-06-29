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Страхование Финансы

Более 63 миллионов рублей дополнительного вознаграждения выплатил "Росгосстрах" своим агентам по итогам первого квартала

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году "Росгосстрах" предлагает своим страховым агентам новые возможности для получения вознаграждения сверх комиссионного: за выполнение квартального плана продаж, за расширение рентабельного портфеля по моторным видам страхования и за высокие темпы роста сборов по страхованию имущества физлиц (ИФЛ).

Претендовать на участие в этих видах дополнительного вознаграждения могут как агенты-индивидуальные предприниматели, так и агенты, сотрудничающие с компанией по договорам ГПХ.

Так, 24 миллиона рублей "Росгосстрах" выплатил дополнительно успешным агентам с хорошими сборами и лояльной клиентской базой по моторным видам страхования. Новый инструмент стимулирования в виде участия агента в упрощенном техническом результате был запущен в компании в начале прошлого года рамках пилотного проекта, по результатам которого его продлили на текущий год. Максимальная сумма выплаты для агентов, соответствовавших критериям участия в упрощенном техническом результате, составила 468,4 тыс. рублей, её получил агент из филиала Пензенской области.

Свыше 39 миллионов рублей распределены между агентами за выполнение квартальных планов продаж, а также за положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Дополнительное вознаграждение получили более 14200 страховых агентов по всей розничной сети "Росгосстраха".

"Укрепление портфеля по каско и привлечение безубыточных клиентов по ОСАГО будет одной из ключевых задач для агентского корпуса в ближайшей перспективе. Страхование имущества граждан — наш исторический вид, равных агентам "Росгосстраха" в деле обеспечения жилья россиян страховой защитой на рынке нет. И это еще раз подтвердила недавно вышедшая статистика Банка России за первый квартал 2023 года. Только по договорам страхования строений сумма ответственности "Росгосстраха" составила 1,875 трлн рублей, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — На протяжении нескольких последних кварталов мы видим положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Это свидетельствует о том, что владельцы недвижимости сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества. Новая мотивационная программа призвана поддержать усилия наших агентов на этом направлении и дать им возможность получить за эти усилия дополнительный доход".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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