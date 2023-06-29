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Страхование Финансы

Имущество "РКС-Тамбов" под защитой ВСК

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту имущества общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов".

Страховая защита действует до конца апреля 2024 года. Согласно договору, застраховано около 500 объектов водоснабжения и водоотведения, включая нежилые помещения, производственно-технологические комплексы, сети водопроводов, насосные станции, специализированную технику и инвентарь, на общую страховую сумму более 3,1 млрд рублей. Стоимость контракта составила более 650 тыс. рублей.

ООО "РКС-Тамбов" — главный поставщик услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городе Тамбове. Компания является преемником ООО "Тамбовские коммунальные системы" и создана для реализации масштабной программы модернизации водного-канализационного хозяйства. Она направлена на повышение качества очистки воды, нормализацию давления и восстановление сетей, имеющих наиболее высокую аварийность.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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