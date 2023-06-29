Имущество "РКС-Тамбов" под защитой ВСК

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту имущества общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов".
Страховая защита действует до конца апреля 2024 года. Согласно договору, застраховано около 500 объектов водоснабжения и водоотведения, включая нежилые помещения, производственно-технологические комплексы, сети водопроводов, насосные станции, специализированную технику и инвентарь, на общую страховую сумму более 3,1 млрд рублей. Стоимость контракта составила более 650 тыс. рублей.
ООО "РКС-Тамбов" — главный поставщик услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городе Тамбове. Компания является преемником ООО "Тамбовские коммунальные системы" и создана для реализации масштабной программы модернизации водного-канализационного хозяйства. Она направлена на повышение качества очистки воды, нормализацию давления и восстановление сетей, имеющих наиболее высокую аварийность.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.