О туристических возможностях Самарской области рассказали в федеральных СМИ

В июне 2023 года туристский информационный центр при поддержке министерства туризма Самарской области реализовал три трехдневных информационных тура для представителей 24 средств массовой информации в рамках государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2015–2025 годы".

Задача развития туристического потенциала области находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В майском послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона глава региона отметил: "Мы добились того, что туризм стал заметным сектором экономики нашего региона, чего никогда не было. Наша губерния стала интересной и для туристов. В прошлом году внутренний турпоток в регионе превысил 2,5 миллиона человек. Напомню, что в 2018 году, когда проходил футбольный чемпионат, мы гордились рекордом в 1 миллион туристов. В 2,5 раза превысили эти показатели уже. Конечно, здесь позиции региона надо укреплять".

Насыщенные туры в Самарскую область были наполнены самыми интересными достопримечательностями: площадь Куйбышева, музей "Самара космическая", памятник князю Григорию Засекину, Иверский женский монастырь, Драматический театр им. Горького, скульптурная композиция "Бурлаки на Волге", часовня Святителя Алексия, монумент Славы, Жигулёвский государственный природный заповедник имени И. И. Спрыгина, Замок Гарибальди, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, музей АвтоВАЗа и завод "Лада спорт", где с конвейера сходят спортивные и гоночные машины.

Участники пресс-тура посетили Жигулевский пивоваренный завод, познакомились с природными красотами Самарской области и побывали на смотровой площадке горы Стрельная, куда ежегодно совершают восхождение порядка 100 тысяч человек. Сделали фото на территории неоготического Замка Гарибальди, представляющем собой часть масштабного проекта по развитию туризма в регионе. Насладились живописной акваторией Жигулевского моря. Название Куйбышевское водохранилище получило не случайно — по величине водоем является крупнейшим на Волге массивом. Особое впечатление на участников пресс-тура произвела иммерсивная экскурсия "Путешествие одного пианино". Следуя за помощниками по страницам памяти инструмента, зрители получают уникальный театральный опыт, попадают в настоящую ожившую сказку, превращаются в очевидцев событий времен Великой отечественной войны, видят Самару купеческую, заглядывают в удивительный мир кино.

"Использование ресурсов федеральных средств массовой информации позволили охватить различную целевую аудиторию, публикуя информационные поводы и в печатных изданиях, и в электронных, удалось охватить достаточно обширный круг потенциальных туристов", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Нашей задачей было привезти журналистов топовых СМИ в начале летнего сезона, чтобы рекламная компания, которая была реализована в печатаных и интернет изданиях в апреле и мае, получила своё продолжение. Нам важно обеспечить системное присутствие Самарской области в информационном пространстве, чтобы регулярно напоминать потенциальному туристу о возможности качественного отдыха в Самарской области", — отметила директор туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина.