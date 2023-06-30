Прокуратура требует 800 тыс. руб. с самарца на электровелосипеде, сбившего ребенка

В Самаре с 23-летнего водителя электровелосипеда требуют возместить моральный вред сбитому ребенку. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

22 июня 2022 г. молодой человек на велогибриде Eltreco XT 850 NEW ехал по проезжей части ул. Революционной и в районе дома № 77 сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшая получила перелом костей голени со смещением, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Теперь прокуратура Октябрьского района подала иск в Железнодорожный районный суд о взыскании 800 тыс. руб. — компенсации морального вреда.