Защита-вездеход: ВСК и "Европлан" запустили страхование автомобилей вне общих дорог

Страховой Дом ВСК совместно с лизинговой компанией "Европлан" расширил возможности полиса "СуперКаско". Теперь в страховое покрытие добавлен риск "Вне дорог общего пользования", это создает дополнительную защиту для клиентов.
В стандартный пакет полиса добавлены страховые случаи, которые произошли вне проезжей части дорог общего пользования. В рамках обновления защита распространяется на повреждение транспорта при столкновении с движущимися и неподвижными предметами, падение инородных предметов, включая камни, вылетевшие из-под колес, наезд на препятствие, падение транспорта и другие аналогичные ситуации.
"СуперКаско" является расширенной версией полиса страхования каско, обеспечивая надежную защиту не только для автотранспорта, но также и для ответственности лизингополучателя. Программа доступна как для нового личного автотранспорта, так и для коммерческих машин. Это означает, что владельцы автомобилей, независимо от их назначения, могут воспользоваться расширенными возможностями страхования и быть уверенными в своей безопасности и защите своих активов.
Обычно страховые полисы не покрывают такие случаи. Поэтому в разгар летнего сезона поездок за город новая программа ВСК и "Европлана" особенно актуальна. Она открывает для автомобилистов новые возможности и позволяет им чувствовать себя уверенно на дороге.
В 2022 году полис "СуперКаско" отмечен премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-2022 как лучший страховой продукт.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.