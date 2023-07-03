У 72% россиян в "кармане" не более 2000 рублей

Около 9% россиян пользуются только безналичной оплатой, остальные 91% оплачивают товары или услуги наличными деньгами хотя бы иногда. Каждый третий (32%) всегда имеет при себе наличные деньги, еще столько же россиян чаще имеют при себе наличные, но далеко не всегда (31%). В подавляющем большинстве случаев сумма карманных денег россиян не превышает 2.000 рублей (72%). 44% опрошенных носят наличные деньги в кошельках, а 56% не имеют кошелька или редко ими пользуются, нося наличные деньги в карманах одежды (25%), карманах сумки (19%) или портмоне для банковских карт (11%).

Россия входит в тройку стран-лидеров по доле пользователей безналичной оплаты товаров и услуг, в то время как наличными деньгами предпочитают расплачиваться не более трети населения.

Аналитический центр НАФИ и Страховой дом "ВСК" представляют результаты исследования о платежном поведении россиян в отношении наличных денег. Исследование показывает, какова сегодня доля приверженцев оплаты наличными, в каких случаях россияне предпочитают использовать наличные деньги, какую сумму обычно носят с собой и пользуются ли для этого кошельками.

На сегодняшний день 71% россиян предпочитают расплачиваться безналичными способами, при этом доля приверженцев наличной оплаты почти в 2,5 раза меньше и составляет 29%.

Чаще наличными деньгами расплачиваются 22% россиян. Преимущественно это молодежь до 24 лет (36%), мужчины (28% против 16% среди женщин), жители сельской местности (36%) и россияне без высшего образования (27%).

Крайние позиции в отношении пользования тем или иным видом оплаты демонстрирует шестая часть населения. Так, только безналичной оплатой пользуются 9% россиян, остальные 91% используют наличные хотя бы изредка. В свою очередь, только наличными расплачиваются 7% опрошенных.

Типичный портрет человека, который расплачивается исключительно наличными деньгами: житель села, без высшего образования, не работающий и оценивающий свое материальное положение как плохое.

Для большинства россиян сегодня оплата наличными является крайней мерой. 68% опрошенных говорят, что используют наличные деньги только тогда, когда нет возможности оплатить товар или услугу банковской картой или переводом.

Вторая типичная ситуация, при которой россияне используют наличные, — это когда человек совершает покупку в ларьке или палатке. В таких случаях нужна мелочь, и наличными деньгами, монетами, расплачиваются 34% россиян.

Третий распространенный повод для использования наличных денег — оплата общественного транспорта. 29% россиян предпочитают платить за проезд в автобусе, маршрутке или другом виде транспорта именно наличными.

Реже наличные деньги используют при расчетах с курьером (14%) или оставляя чаевые (12%).

В целом россиян можно разделить на четыре группы по отношению к наличию при себе денег:

1) те, у кого всегда есть с собой наличные деньги (32% опрошенных),

2) те, кто чаще имеет при себе наличные, но вполне может выходить из дома и без них (31%),

3) те, кто, напротив, чаще ходят без наличных и лишь изредка имеют их при себе (30%),

4) те, у кого практически никогда не бывает с собой наличных (7%).

В подавляющем большинстве случаев (72%) сумма карманных денег жителей нашей страны не превышает 2000 рублей. 31% россиян обычно носят с собой не более 500 рублей, 41% — от 500 рублей до 2000 рублей.

Сумму свыше 2000 рублей носят 21% опрошенных (15% — от 2000 до 5000 рублей, 4% — от 5000 до 10000 рублей, 2% — свыше 10000 рублей).

Чаще всего наличные деньги россияне носят в классических кошельках, однако есть тенденция по сокращению их использования.

Так, активно пользуются кошельками 44% россиян, а более половины — 56% — не имеют кошелька вообще или имеют, но редко им пользуются.

Не имеют кошельков 16% россиян. Прежде всего, это мужчины (23% против 10% женщин), жители городов (17%) и представители старшей категории молодежи (20% среди опрошенных от 25 до 34 лет).

40% россиян имеют кошельки, но редко их берут с собой или редко ими пользуются (10% — всегда берут, но практически не пользуются; 19% — редко берут с собой; 11% — совсем не носят с собой кошелек, он просто лежит у них дома).

Среди тех, кто не имеет кошелька или редко им пользуется, преобладают приверженцы безналичной оплаты товаров и услуг, для которых классический кошелек становится атавизмом или атрибутом прошлого. Подавляющее большинство из них (76%) заявляют о том, что раньше активно им пользовались. Четверть из них (24%) никогда раньше кошелька не имели.

Альтернативными кошельку местами для повседневного ношения наличных денег у россиян являются:

карманы одежды — каждый четвертый носит наличные в карманах одежды (25%),

карманы сумки — в них носит деньги каждый пятый (19%),

портмоне для банковских карт — в нем носит деньги каждый десятый опрошенный (11%).

"Рынок FinTech в России динамично растет, с каждым годом увеличивается число россиян, предпочитающих банковские карты и различные платежные онлайн-сервисы для оплаты товаров и услуг. Одним из барьеров роста популярности цифровых платежей является боязнь людей потерять имеющиеся в банке деньги. Дополнительной гарантией сохранности средств является страхование банковских карт — соответствующий полис покрывает не только базовые риски, вроде утери или повреждения карты, но и мошеннические списания — например, когда данные карты были получены в результате фишинга или незаконных действий сотрудников торговых сетей", — отметил Максим Грушко, заместитель руководителя управления аналитики и исследований Страхового Дома ВСК.