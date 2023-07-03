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Музеи и выставки Культура

В Сквере Эльдара Рязанова исполнят песни из советских фильмов

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июля, в 19:00, в Сквере Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет акустический концерт Дмитрия Длясина и Романа Кузнецова "Песни из советских кинофильмов" (0+).

"С появлением первых фильмов музыка сопровождала и усиливала образы в кино. Со временем мелодии и песни из фильмов стали самостоятельным феноменом культуры. Такие произведения как "У природы нет плохой погоды", "А цыган идет (Мохнатый шмель)", "Я спросил у ясеня" из фильмов Эльдара Рязанова, "А я иду, шагаю по Москве" из фильма Георгия Данелия, "Постой паровоз" из фильма Леонида Гайдая знакомы каждому. Они исполняются и на концертах, мы поем их под гитару собираясь с друзьями, эти композиции трогают и согревают сердца слушателей всех возрастов.

Мы приглашаем погрузиться в уютную атмосферу акустического концерта в Сквере Эльдара Рязанова. Песни из фильмов Эльдара Рязанова и советского кино представит Дмитрий Длясин — автор и исполнитель песен в стилях джаз, фолк, регги и других. Дмитрий выступает на различных площадках Тольятти и Самары, увлекается бардовской песней и испытывает отдельную любовь к песням из советских фильмов. Специальным гостем станет Роман Кузнецов — исполнитель музыки в большинстве современных жанров, автор музыки в стиле фолк, основатель Kowalski club в Самаре.

Вы услышите теплую и душевную киномузыку, узнаете историю создания некоторых произведений и их связь с Эльдаром Рязановым. Камерная обстановка, теплый июльский вечер, звуки гитары и голос исполнителя подарят радостные эмоции и приятное послевкусие", — обещают организаторы концерта.
Вход свободный.

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