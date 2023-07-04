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Хоккей Спорт

"Ладья" подписала нового нападающего

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с форвардом Константином Двуреченским, сообщает пресс-служба автозаводцев. Спортсмен будет выступать за "Ладью".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Двуреченский (22.10.2003, 188-87) — воспитанник казахстанского "Барыса" и свою профессиональную карьеру он начал в 2020 г. в системе клуба из Астаны. Затем нападающий перебрался в Караганду, где поиграл за молодежную команду "Кыран", а также за "Темиртау" и "Сарыарку". В прошлом сезоне Константин провел семь матчей в Молодежной хоккейной лиге Казахстана, набрав 10 (1+9) очков при показателе полезности "+4", и 36 матчей в чемпионате Казахстана, заработав в общей сложности 14 (6+8) баллов за результативность при полезности "+12".

Отметим, что Двуреченский является чемпионом Казахстана (2022) и серебряным призером чемпионата Казахстана (2023).

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