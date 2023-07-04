ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

В июле 2023 года исполняется 20 лет с момента введения в России системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто (ОСАГО). К этой дате Страховой Дом ВСК совместно с онлайн-журналом "ВыИскали" запустили специальный проект osago20.vskali.ru, посвященный юбилею автогражданки.
В рамках проекта пользователи смогут почувствовать себя специалистами по оценке авто, пройдя интерактивный квиз. Механика теста проста — участнику будет представлено 10 фотографий автомобилей после ДТП с коротким описанием происшествия и повреждений. Читателю нужно будет "на глаз" оценить размер ущерба и сумму компенсации. По итогам прохождения квиза каждый получит индивидуальный промокод, дающий 15% скидку, на покупку страховых программ на сайте и в мобильном приложении ВСК.
Также пользователи смогут узнать о преимуществах современных сервисов ОСАГО, рассчитать индивидуальную стоимость полиса на свой автомобиль и устроить соревнования с друзьями.
"Введение закона об обязательном автостраховании стало переломным этапом развития всего отечественного страхового рынка. Его целью была защита прав пострадавших в результате ДТП автомобилистов. За два десятилетия сегмент заметно трансформировался — введена система более гибкого тарифообразования, европротокол, упрощающий процесс урегулирования. Сейчас основным направлением развития ОСАГО стала цифровизация, и ВСК одной из первых страховых компаний внедрила возможность оформления ДТП по европротоколу в собственном мобильном приложении. Уже в июле этого года клиенты компании смогут зафиксировать ДТП по ОСАГО полностью дистанционно", — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.
"Знать больше об ОСАГО — значит эффективно пользоваться всеми преимуществами современного автострахования. Проект ВСК и "ВыИскали" интересен как игровой механикой, так и полезной информацией об "автогражданке". Поэтому будет интересен как новым, так и опытным автовладельцам. Информационный ресурс ВСК также станет для пользователей напоминанием о том, насколько далеко шагнул рынок за два десятилетия, и какой вклад в этот процесс внесли страховщики", — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.
"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о простых решениях сложных проблем. Это издание для тех, кто ценит своё время и не хочет разбираться в нюансах. На страницах издания можно найти полезные статьи на темы путешествий, здоровья, авто, спорта и страхования. В 2022 году журнал заходили почитать около миллиона уникальных посетителей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.