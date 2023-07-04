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Страхование Финансы

ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле 2023 года исполняется 20 лет с момента введения в России системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто (ОСАГО). К этой дате Страховой Дом ВСК совместно с онлайн-журналом "ВыИскали" запустили специальный проект osago20.vskali.ru, посвященный юбилею автогражданки.

В рамках проекта пользователи смогут почувствовать себя специалистами по оценке авто, пройдя интерактивный квиз. Механика теста проста — участнику будет представлено 10 фотографий автомобилей после ДТП с коротким описанием происшествия и повреждений. Читателю нужно будет "на глаз" оценить размер ущерба и сумму компенсации. По итогам прохождения квиза каждый получит индивидуальный промокод, дающий 15% скидку, на покупку страховых программ на сайте и в мобильном приложении ВСК.

Также пользователи смогут узнать о преимуществах современных сервисов ОСАГО, рассчитать индивидуальную стоимость полиса на свой автомобиль и устроить соревнования с друзьями.

"Введение закона об обязательном автостраховании стало переломным этапом развития всего отечественного страхового рынка. Его целью была защита прав пострадавших в результате ДТП автомобилистов. За два десятилетия сегмент заметно трансформировался — введена система более гибкого тарифообразования, европротокол, упрощающий процесс урегулирования. Сейчас основным направлением развития ОСАГО стала цифровизация, и ВСК одной из первых страховых компаний внедрила возможность оформления ДТП по европротоколу в собственном мобильном приложении. Уже в июле этого года клиенты компании смогут зафиксировать ДТП по ОСАГО полностью дистанционно", — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.

"Знать больше об ОСАГО — значит эффективно пользоваться всеми преимуществами современного автострахования. Проект ВСК и "ВыИскали" интересен как игровой механикой, так и полезной информацией об "автогражданке". Поэтому будет интересен как новым, так и опытным автовладельцам. Информационный ресурс ВСК также станет для пользователей напоминанием о том, насколько далеко шагнул рынок за два десятилетия, и какой вклад в этот процесс внесли страховщики", — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о простых решениях сложных проблем. Это издание для тех, кто ценит своё время и не хочет разбираться в нюансах. На страницах издания можно найти полезные статьи на темы путешествий, здоровья, авто, спорта и страхования. В 2022 году журнал заходили почитать около миллиона уникальных посетителей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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