"Росгосстрах": лидером по угонам в первом полугодии 2023-го стал Kia Optima/K5

Количество угонов автомобилей, застрахованных по каско в "Росгосстрахе", за первые шесть месяцев 2023 года снизилось в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2022-го, причем лидером антирейтинга по привлекательности у злоумышленников стал седан среднего класса Kia Optima/K5.
Напомним, что в предыдущие годы чаще всего старейший страховщик страны фиксировал угоны кроссоверов различных корейских и японских марок, Toyota Camry, а также относящихся к массовому сегменту моделей Kia Rio и Hyundai Solaris. Статистика первого полугодия показывает, что все они по-прежнему остаются в группе повышенного риска. Среди похищенных у клиентов "Росгосстраха" в январе–июне есть эти модели, а также Hyundai Santa Fe и Tucson, Mercedes ML/GLE, Lexus NX и RX. Но при этом на Kia Optima/K5 приходится 27% зарегистрированных компанией страховых событий по риску "угон".
Несмотря на обилие камер видеонаблюдения на дорогах и во дворах Москвы, больше всего машин (20%) в первом полугодии было похищено в столице. Также в ТОП-5 по количеству угнанных на территории вошли Санкт-Петербург, Тверская, Ленинградская и Московская области.
Месяцами повышенной криминальной активности угонщиков стали февраль (33%) и май (27%).
"Хотя пессимистичные прогнозы относительно возможного всплеска угонов на фоне дефицита запчастей и изменившейся ситуации на авторынке не сбываются, следует отметить, что риски стать жертвой злоумышленников и потерять машину сохраняются — даже несмотря на практически тотальную систему видеоконтроля в крупных городах, — говорит начальник управления добровольного розничного страхования "Росгосстраха" Елена Федорова. — К тому же, как показывает статистика первого полугодия, в зону криминального интереса попадают все новые модели. Полис каско по-прежнему остается наиболее эффективным инструментом защиты от этих рисков, а возможность использования франшизы делает его еще более доступным по цене".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.