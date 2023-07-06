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Страхование Финансы

"Росгосстрах": лидером по угонам в первом полугодии 2023-го стал Kia Optima/K5

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество угонов автомобилей, застрахованных по каско в "Росгосстрахе", за первые шесть месяцев 2023 года снизилось в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2022-го, причем лидером антирейтинга по привлекательности у злоумышленников стал седан среднего класса Kia Optima/K5.

Напомним, что в предыдущие годы чаще всего старейший страховщик страны фиксировал угоны кроссоверов различных корейских и японских марок, Toyota Camry, а также относящихся к массовому сегменту моделей Kia Rio и Hyundai Solaris. Статистика первого полугодия показывает, что все они по-прежнему остаются в группе повышенного риска. Среди похищенных у клиентов "Росгосстраха" в январе–июне есть эти модели, а также Hyundai Santa Fe и Tucson, Mercedes ML/GLE, Lexus NX и RX. Но при этом на Kia Optima/K5 приходится 27% зарегистрированных компанией страховых событий по риску "угон".

Несмотря на обилие камер видеонаблюдения на дорогах и во дворах Москвы, больше всего машин (20%) в первом полугодии было похищено в столице. Также в ТОП-5 по количеству угнанных на территории вошли Санкт-Петербург, Тверская, Ленинградская и Московская области.

Месяцами повышенной криминальной активности угонщиков стали февраль (33%) и май (27%).

"Хотя пессимистичные прогнозы относительно возможного всплеска угонов на фоне дефицита запчастей и изменившейся ситуации на авторынке не сбываются, следует отметить, что риски стать жертвой злоумышленников и потерять машину сохраняются — даже несмотря на практически тотальную систему видеоконтроля в крупных городах, — говорит начальник управления добровольного розничного страхования "Росгосстраха" Елена Федорова. — К тому же, как показывает статистика первого полугодия, в зону криминального интереса попадают все новые модели. Полис каско по-прежнему остается наиболее эффективным инструментом защиты от этих рисков, а возможность использования франшизы делает его еще более доступным по цене".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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