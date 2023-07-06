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Герман Греф: "Проблем в банковском секторе РФ не будет, он адаптируется к ситуации"

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что никаких проблем в банковском секторе России не будет, поскольку он всегда подстраивается под текущую экономическую ситуацию. Об этом сообщают РИА Новости.

"Если что-то получается хорошо, то мы говорим: "Ну завтра точно будут проблемы". Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Центральный банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме", — сказал Греф на финансовом конгрессе Банка России.

Он также отметил, что банковский сектор России, в отличие от многих других секторов экономики значительно более развит, чем западные аналоги.

"Многие коллеги, кто столкнулся с банкингом в Европе, в Соединенных Штатах Америки, говорят, в каком пещерном состоянии они находятся. Вот вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то приехал из Соединенных Штатов, из Германии и сказал: "Слушайте, ужасно, прокатился на их "Мерседесе", и вот наша "Лада" — это 100 очков вперед. Вот не много же сфер, где клиент так оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так", — сказал глава Сбербанка.

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