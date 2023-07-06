ВТБ представил программу создания финансовой системы "Глобального юга"

Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название "Глобальный юг", включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрея Костина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
Программа предусматривает следующие элементы:
- Создание новой системы обмена финансовыми сообщениями. "Пересборка" мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях влечет за собой разрушение монополии SWIFT — организации, которой в этом году 50 лет и которая сама возникла как ответ на угрозу монополизации сферы передачи финансовых сообщений. Это объективный и необратимый процесс, которому санкции придали ускорение. "Во многих странах уже есть свои национальные системы — в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы, — пояснил Андрей Костин, — и это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем".
- Замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Здесь, по мнению главы ВТБ, огромная перспектива у технологии blockchain: "Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте".
- Создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба — в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономик глобального Юга. "Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива", — сказал Андрей Костин. Там же целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream. Новый депозитарий должен быть наднациональным, а его учредителем может выступить специальный региональный фонд, созданный, например, государствами Ближнего Востока/БРИКС/других заинтересованными странами глобального Юга. Правила его работы определит отдельное международное соглашение, а базовыми расчетными валютами станут "мягкие" валюты ведущих государств — учредителей депозитария.Для России появление такого депозитария, связанного работающим "мостом" с российским Национальным расчетным депозитарием, будет стимулировать дальнейшее восстановление активности на финансовом рынке, положительно повлияет на интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.
- Создание новых инструментов для привлечения капитала. ВТБ предлагает создавать новые инструменты, которые будут учитывать "национальное регулирование валют и финансовых рынков" и давать возможность проводить трансграничные расчеты между инвесторами и эмитентами в разных странах.
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