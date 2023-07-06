ВТБ представил программу создания финансовой системы "Глобального юга"

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Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название "Глобальный юг", включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрея Костина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.