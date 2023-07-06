Михаил Алексеев: "Прибыльность российской банковской системы по-прежнему выше, чем во многих других странах мира"

России удалось выстроить эффективную банковскую систему, 2023 год станет одни из самых успешных за всю историю для банковского сектора по прибыли. Российский финансовый рынок остается привлекательным для инвесторов, несмотря на санкции. Об этом заявил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев 6 июля в ходе дискуссии на сессии "Российский банковский сектор: взгляд в будущее" Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

В своем прогнозе конфигурации банковской системы в обозримом будущем, Михаил Алексеев отметил, что в последние годы темп уход банков с рынка резко сократился, а сам сектор серьезно оздоровился, на нем не осталось неэффективных игроков. По его мнению, через 10 лет в России будет работать не менее сотни кредитных организаций. Глава "Открытие" также привел данные всероссийского опроса о будущем банковской системы, проведенного банком специально к Финансовому конгрессу. 33% опрошенных россиян полагают, что через 10 лет количество кредитных организаций будет примерно таким же, как сейчас (более 300). 53% считают, что банков станет меньше, но незначительно. Только 6% полагают, что в России к началу следующего десятилетия останется не более 10 банков.

"Государственное участие помогает банкам в конкурентной борьбе, потому что дает клиентам дополнительное ощущение надежности", — сказал Алексеев.

Одним из главных факторов конкурентной борьбы банков в будущем, по его мнению, станет гиперперсонализация услуг. По данным исследования BCG, на которое сослался банкир, гиперперсонализация может привести к увеличению доходов банков на 15-20% к 2030 году. А к 2035 году прогнозируется, что 75% клиентов будут ожидать персонализированных предложений и рекомендаций от своих банков. Это означает, что те банки, которые создадут наиболее эффективную систему сбора информации о клиентах, будут обладать очевидным преимуществом в конкурентной борьбе. Возможностей создать такую систему больше у крупных банков.

По мнению Алексеева, в 2023 году российские банки получат "огромную прибыль, но в долгосрочном плане маржинальность и прибыльность банковского бизнеса будет снижаться. Привлекательность российских банков для инвесторов, отметил глава банка "Открытие", будет зависеть от геополитической ситуации и от состояния российской экономики. "Иностранные участники из "недружественных стран" будут сокращать свое присутствие, но банки из "дружественных" стран смогут компенсировать этот уход и расширять свое присутствие в России", — полагает Алексеев. Он подчеркнул важность подготовленного Министерством финансов России законопроекта, который предлагает разрешить работу на российском рынке филиалов иностранных банков.

"Те банки, которые зайдут на российский рынок, не пожалеют. Главное, чтобы не испугались санкционного давления. Прибыльность российской банковской системы по-прежнему выше, чем во многих других юрисдикциях", — отметил президент-председатель правления банка "Открытие".