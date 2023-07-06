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Александр Ведяхин: искусственный интеллект применяется в 75% бизнес-процессов Сбера

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта (ИИ) составляет 75%. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Мы хорошо продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в нашем финансовом бизнесе, — рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — За последний год доля бизнес-процессов Сбера, где применяется ИИ, увеличилась в Сбере на 10 процентных пунктов, до 75%".

Ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично переданы в Сбере искусственному интеллекту. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.

Помимо финансового бизнеса Сбера, искусственный интеллект внедрён в Сбере также в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили, различные отраслевые решения для корпоративного бизнеса.

Гид потребителя

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