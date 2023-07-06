Нужно подождать, пока фотография проявится: как прошел показ фильма "Алиса в городах"

В среду, 5 июля, в "Нулевой комнате" прошел показ фильма "Алиса в городах", снятого немецким режиссером Вимом Вендерсом. Зрители наблюдали неспешное путешествие журналиста Филиппа Винтера и его юной попутчицы Алисы по Европе. После сеанса состоялась дискуссия по фильму, которую провел кинолюбитель Евгений Терский.
В черно-белом фильме поначалу ничего не происходит, кроме того, что Филипп Винтер делает несколько полароидных снимков. В поисках материала он путешествует по восточному побережью США, слушая ритмы Чака Берри, но все идет не очень хорошо. Фил никак не может закончить статью о поездке в Америку. Путешествие не показало ничего нового, герой пребывает в глубокой апатии, выход из которой ему самому не найти.
Первое значительное событие происходит по дороге домой. В аэропорту Филипп знакомится с немкой Лизой и ее дочерью Алисой. Его рейс задерживается, и во время ожидания мать внезапно сбегает, а девятилетняя Алиса остается на попечении нового знакомого. Теперь у Филипа нет другого выбора, кроме как отправиться во второе путешествие — со странным ребенком, музыкой Густава Малера и Can.
Мы видим, как меняется Филипп между путешествием в Америку и путешествием в Европу. Изменения выражаются в диалогах, поведении, фотографиях и стиле съемки Вендерса: журналист никогда не фотографировал людей, а в конце делает первое фото Алисы.
Изначально Евгений хотел посмотреть фильм в кругу близких друзей, но в итоге Евгению поступило предложение от "Нулевой комнаты" — устроить кино-дискуссию с другими поклонниками творчества режиссера.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?