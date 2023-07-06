Нужно подождать, пока фотография проявится: как прошел показ фильма "Алиса в городах"

В среду, 5 июля, в "Нулевой комнате" прошел показ фильма "Алиса в городах", снятого немецким режиссером Вимом Вендерсом. Зрители наблюдали неспешное путешествие журналиста Филиппа Винтера и его юной попутчицы Алисы по Европе. После сеанса состоялась дискуссия по фильму, которую провел кинолюбитель Евгений Терский.

В черно-белом фильме поначалу ничего не происходит, кроме того, что Филипп Винтер делает несколько полароидных снимков. В поисках материала он путешествует по восточному побережью США, слушая ритмы Чака Берри, но все идет не очень хорошо. Фил никак не может закончить статью о поездке в Америку. Путешествие не показало ничего нового, герой пребывает в глубокой апатии, выход из которой ему самому не найти.

Первое значительное событие происходит по дороге домой. В аэропорту Филипп знакомится с немкой Лизой и ее дочерью Алисой. Его рейс задерживается, и во время ожидания мать внезапно сбегает, а девятилетняя Алиса остается на попечении нового знакомого. Теперь у Филипа нет другого выбора, кроме как отправиться во второе путешествие — со странным ребенком, музыкой Густава Малера и Can.

Мы видим, как меняется Филипп между путешествием в Америку и путешествием в Европу. Изменения выражаются в диалогах, поведении, фотографиях и стиле съемки Вендерса: журналист никогда не фотографировал людей, а в конце делает первое фото Алисы.

Изначально Евгений хотел посмотреть фильм в кругу близких друзей, но в итоге Евгению поступило предложение от "Нулевой комнаты" — устроить кино-дискуссию с другими поклонниками творчества режиссера.