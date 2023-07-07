В Самаре открылась выставка Вадима Сушко

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В Самарском художественном музее прошел кураторский показ выставки, посвященной 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности самарского художника Вадима Сушко. Провела показ заместитель директора по науке Татьяна Петрова.