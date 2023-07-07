16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Девочка с персиками" и другие шедевры: Хинштейн рассказал, что хотят привезти в самарскую Третьяковку Самарцев познакомят с "Тайнами Да Винчи" Работы петербургского уличного фотографа представят самарцам В СОУНБ откроется выставка самарского живописца Дмитрия Носова В музее Алабина откроется выставка о жизни динозавров

Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась выставка Вадима Сушко

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском художественном музее прошел кураторский показ выставки, посвященной 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности самарского художника Вадима Сушко. Провела показ заместитель директора по науке Татьяна Петрова.

Татьяна Петрова рассказала о жизни художника, его общении с Валентином Пурыгиным и знакомстве с Владимиром Высоцким, которому посвятил три картины "Жара…", "Голгофа. Высоцкий", "И жара! Жара! Жара…"

Выставка продлится до 23 июля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6