Юное поколение: ВСК провела стажировку для детей своих сотрудников

Страховой Дом ВСК провел первую в истории компании стажировку для детей сотрудников. Юноши и девушки в возрасте 15-16 лет познакомились с аспектами работы в страховой отрасли и посетили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Старшеклассники приехали из разных уголков России — от Сочи до Владивостока. В течение недели для юных специалистов были организованы мастер-классы по ключевым направлением работы страховой компании: развитие бизнеса и создание новых продуктов, андеррайтинг, управление продажами и урегулирование убытков, игра по профориентации и развлекательные мероприятия. Также парни и девушки стали активными участниками мозгового штурма на тему будущих страховых продуктов и осмотров автомобилей на предмет повреждений.
Одним из знаковых моментов стажировки стало посещение РАНХиГС. Старшеклассникам провели экскурсию по университету, рассказали о программе обучения и сотрудничестве с ВСК. Молодые люди задавали множество вопросов, проявляя интерес к инфраструктуре академии и учебному процессу. Также подростки встретились с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Он лично пригласил ребят обучаться в университете.
Страховой Дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет. В начале 2023 года на базе академии была открыта кафедра управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой стала цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы.
Однако стажировка не ограничивалась только обучением. Подростки наслаждались яркими и запоминающимися моментами своего времени в ВСК. Для них были организованы экскурсии по Москве, различные игры, квесты, спортивные и командообразующие мероприятия, а также отдых на свежем воздухе.
"Стажировка детей наших сотрудников в ВСК позволила им лучше узнать, чем занимаются их родители, получить уникальный опыт обучения в одной из крупнейших страховых компаний на рынке. Подростки прониклись духом работы в ВСК. Стажировка стала ярким примером того, как организации могут поддерживать и вдохновлять молодое поколение, помогая им познавать новые области и развивать свои таланты и умения", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.