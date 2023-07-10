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Образование Общество

Юное поколение: ВСК провела стажировку для детей своих сотрудников

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК провел первую в истории компании стажировку для детей сотрудников. Юноши и девушки в возрасте 15-16 лет познакомились с аспектами работы в страховой отрасли и посетили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Старшеклассники приехали из разных уголков России — от Сочи до Владивостока. В течение недели для юных специалистов были организованы мастер-классы по ключевым направлением работы страховой компании: развитие бизнеса и создание новых продуктов, андеррайтинг, управление продажами и урегулирование убытков, игра по профориентации и развлекательные мероприятия. Также парни и девушки стали активными участниками мозгового штурма на тему будущих страховых продуктов и осмотров автомобилей на предмет повреждений.

Одним из знаковых моментов стажировки стало посещение РАНХиГС. Старшеклассникам провели экскурсию по университету, рассказали о программе обучения и сотрудничестве с ВСК. Молодые люди задавали множество вопросов, проявляя интерес к инфраструктуре академии и учебному процессу. Также подростки встретились с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Он лично пригласил ребят обучаться в университете.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет. В начале 2023 года на базе академии была открыта кафедра управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой стала цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы.

Однако стажировка не ограничивалась только обучением. Подростки наслаждались яркими и запоминающимися моментами своего времени в ВСК. Для них были организованы экскурсии по Москве, различные игры, квесты, спортивные и командообразующие мероприятия, а также отдых на свежем воздухе.

"Стажировка детей наших сотрудников в ВСК позволила им лучше узнать, чем занимаются их родители, получить уникальный опыт обучения в одной из крупнейших страховых компаний на рынке. Подростки прониклись духом работы в ВСК. Стажировка стала ярким примером того, как организации могут поддерживать и вдохновлять молодое поколение, помогая им познавать новые области и развивать свои таланты и умения", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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