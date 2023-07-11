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Происшествия

Самарская прокуратура организовала проверки в связи с упавшими на детей деревьями

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Органами прокуратуры организованы проверки в связи с произошедшими в Самаре случаями падения деревьев на детей. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Напомним, накануне, 10 июля, в 16:49 на детской площадке в Октябрьском районе на 9-летнего мальчика упало дерево. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Ранее, 9 числа, в Промышленном районе около дома 81Б по Московскому шоссе, рядом с ТЦ "Парк Хаус", от падения дерева пострадали женщина и 9-летний ребенок.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается в сообщении. — Кроме того, прокурорами районов взяты на контроль ход и результаты доследственных проверок, организованных по указанным фактам следственными органами".

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