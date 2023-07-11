Самарская прокуратура организовала проверки в связи с упавшими на детей деревьями

Органами прокуратуры организованы проверки в связи с произошедшими в Самаре случаями падения деревьев на детей. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Напомним, накануне, 10 июля, в 16:49 на детской площадке в Октябрьском районе на 9-летнего мальчика упало дерево. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Ранее, 9 числа, в Промышленном районе около дома 81Б по Московскому шоссе, рядом с ТЦ "Парк Хаус", от падения дерева пострадали женщина и 9-летний ребенок.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается в сообщении. — Кроме того, прокурорами районов взяты на контроль ход и результаты доследственных проверок, организованных по указанным фактам следственными органами".
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.