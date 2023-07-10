В Самаре упавшее дерево тяжело травмировало ребенка на детской площадке

В понедельник, 10 июля, вечером в Октябрьском районе Самары на девятилетнего мальчика, находящегося на детской площадке, упало дерево, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, малолетний мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

По данному фату Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие.

В соцсетях появлялась информация, что ЧП произошло около дома №47 по ул. Гастелло. Ствол тополя упал на карусель.