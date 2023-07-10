В Самаре упавшее дерево тяжело травмировало ребенка на детской площадке

В понедельник, 10 июля, вечером в Октябрьском районе Самары на девятилетнего мальчика, находящегося на детской площадке, упало дерево, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным правоохранителей, малолетний мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.
По данному фату Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие.
В соцсетях появлялась информация, что ЧП произошло около дома №47 по ул. Гастелло. Ствол тополя упал на карусель.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!